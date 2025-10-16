Le sport, un pont de solidarité et de développement au sein de l’ASEAN

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a participé à la cérémonie d’ouverture de la 8ᵉ Réunion ministérielle de l’ASEAN sur le sport (AMMS 8), inaugurée le 16 octobre à Hanoï.

>> Le Vietnam accueillera la 8ᵉ réunion ministérielle de l'ASEAN sur les sports

>> SOMS 16 : l’ASEAN mise sur le sport comme moteur de développement durable

>> Sport : l'ASEAN diffuse les valeurs de santé, d’intégrité et de solidarité

Photo : VNA/CVN

Saluant l’ouverture de la réunion, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a affirmé que, tout au long de l’histoire de l’ASEAN, le sport était devenu un "pont d’amitié, de solidarité et de développement".

Dans l’esprit de "Solidarité, Coopération, Développement durable", le Vietnam espère que cette réunion ne permettra pas seulement de favoriser l’échange d’expériences, mais également de proposer des mesures concrètes pour mettre en œuvre les objectifs et priorités en matière de développement du sport et de la santé pour les citoyens de l’ASEAN.

Le vice-Premier ministre a proposé aux délégués de discuter de cinq orientations clés : le sport pour tous ; le sport intelligent et créatif ; le sport vert, propre et durable ; le renforcement de la coopération internationale entre l’ASEAN et ses partenaires pour bâtir un écosystème sportif transparent et moderne ; la préservation et la valorisation des sports traditionnels.

"Le Vietnam espère que cette réunion nous permettra d’élaborer une vision à long terme pour le sport de l’ASEAN, y compris le Plan d’action de l’ASEAN sur le sport pour la période 2026-2030, contribuant à concrétiser l’aspiration à une ASEAN solide, inclusive et durable pour tous", a déclaré Mai Van Chinh.

Il s’est dit convaincu que, dans un esprit de solidarité, de responsabilité et de vision commune, la réunion marquera une nouvelle étape dans l’histoire de la coopération sportive régionale, affirmant le statut de l’ASEAN en tant que communauté dynamique, créative et pleine de vitalité.

Dans son discours, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung, a rappelé que l’ASEAN était devenue une région unie, dynamique et prospère. Au-delà des coopérations politique, économique et socioculturelle, le sport confirme son rôle important dans le rapprochement des peuples et la promotion de la paix, de l’amitié et de la compréhension mutuelle.

Selon le ministre, cette 8ᵉ réunion ministérielle revêt une importance particulière, marquant l’approfondissement de la coopération au sein de la Communauté socioculturelle de l’ASEAN. Elle promet d’ouvrir de nouvelles opportunités de collaboration alors que l’ASEAN élabore sa Stratégie de coopération pour la période 2026–2030, qui orientera la Vision de la Communauté de l’ASEAN pour 2045.

Dans l’après-midi, les délégués ont écouté les interventions des ministres des Sports de Malaisie, du Myanmar, des Philippines, de Singapour, de Thaïlande et du Timor-Leste, ainsi que celle de San Lwin, secrétaire général adjoint de l’ASEAN pour la Communauté socioculturelle. Les délégués ont également examiné et approuvé la Déclaration commune de l’AMMS 8.

La Réunion ministérielle de l’ASEAN sur le sport, initiée en 2011 en Indonésie, est un forum de haut niveau organisé tous les deux ans afin de promouvoir la coopération régionale dans ce domaine.

VNA/CVN