Ouverture du Championnat d’Asie d’aviron 2025 à Hai Phong

Les Championnats d'Asie d'aviron 2025 ont débuté le 17 octobre au Centre d'entraînement d'aviron de Hai Phong. Il s'agit du plus grand événement d'aviron de la région, organisé par la Fédération asiatique d'aviron (ARF) en collaboration avec le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et les autorités locales.

>> Dernier coup de rame avant les JO de Paris 2024

>> Aviron : Pham Thi Huê se qualifie pour les quarts de finale de JO Paris 2024

>> Le Vietnam s’offre le doublé aux Championnats d’Asie d’aviron 2024

Photo : VNA/CVN

Du 16 au 19 octobre, la compétition a réuni 668 athlètes et entraîneurs de 18 pays et territoires, dont l'Inde, le Japon, la République de Corée, l’Iran, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, l’Indonésie, Hong Kong (Chine), Taïwan (Chine) et le pays hôte, pour s'affronter dans 20 épreuves masculines et féminines.

Tran Thi Hoang Mai, directrice du Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de Hai Phong, a déclaré que l'accueil de ce tournoi confirmait la capacité du Vietnam à organiser des événements internationaux et soutenait la préparation des athlètes pour les prochains Jeux d'Asie du Sud-Est, les Jeux asiatiques d'aviron (ASIAD) et les qualifications olympiques.

Le représentant du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Danh Hoàng Viêt, a souligné que cet événement marque une étape importante dans l’intégration internationale du sport vietnamien.

Le président de la Fédération asiatique d’aviron, Chen Chunxin, a salué les excellentes conditions d’accueil et les infrastructures modernes du centre d’entraînement de Hai Phong, affirmant que la décision de l'ARF de choisir le Vietnam comme hôte témoigne de la confiance dans la capacité d'organisation du pays et de son engagement à promouvoir le sport régional.

VNA/CVN