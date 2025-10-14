Coupe d’Asie féminine U17 de l’AFC : le Vietnam s’éclate contre Guam

L’équipe nationale vietnamienne des moins de 17 ans a dominé lundi 13 octobre l’équipe féminine des moins de 17 ans de Guam sur le score de 5-0 lors de son match d’ouverture des éliminatoires de la Coupe d’Asie féminine U17 de l’AFC 2026, au stade Binh Duong, à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Photo : CTV/CVN

Dès le coup d’envoi, l’équipe de l’entraîneur Okiyama Masahiko a exercé un pressing haut, contrôlé la possession de balle et exercé une pression intense sur le but adverse. Leur jeu agressif et rapide a rapidement créé plusieurs occasions de but dangereuses.

À la 21e minute, profitant d’une erreur défensive du défenseur central de Guam, Minh Anh a intercepté le ballon avec adresse et a conclu à bout portant, ouvrant ainsi le score pour les hôtes.

Le Vietnam a continué de dominer l’attaque. À la 40e minute, sur un centre précis venu du flanc gauche, Thu Phuong a parfaitement remis le ballon à Minh Anh, qui a frappé d’une frappe puissante à une touche de balle pour doubler la mise à 2-0.

Au retour des vestiaires, le Vietnam a conservé le contrôle total du match. À la 54e minute, après une construction bien coordonnée depuis l’axe, Yên Nhi a couru pour recevoir une passe parfaitement synchronisée et a décoché une frappe puissante pour porter le score à 3-0.

Confrontée à un lourd déficit, l’équipe de Guam a peiné mentalement et a encaissé deux nouveaux buts avant le coup de sifflet final. Minh Anh et Hông Thai ont marqué respectivement aux 73e et 87e minutes, scellant une victoire éclatante 5-0 pour le Vietnam.

Les qualifications de la Coupe d’Asie féminine U17 de l’AFC 2026 réunissent 27 équipes réparties en trois groupes de quatre et cinq groupes de trois. Le tirage au sort des qualifications place l’équipe vietnamienne au Groupe D avec Hong Kong (Chine) et Guam.

Les huit vainqueurs de groupe rejoindront quatre équipes qualifiées d’office : la République populaire démocratique de Corée, le Japon, la République de Corée et la Chine, qualifiés pour la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA 2025 au Maroc.

VNA/CVN