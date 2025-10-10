Le Vietnam s'impose face au Népal lors des éliminatoires de la Coupe d'Asie 2027

L'équipe nationale du Vietnam a enregistré une victoire convaincante de 3-1 contre le Népal lors du match aller des éliminatoires de la Coupe d'Asie de l'AFC 2027, le 9 octobre au soir, au stade de Binh Duong à Hô Chi Minh-Ville. Les buts vietnamiens ont été marqués par Nguyên Tiên Linh, Phan Xuân Manh et Doàn Van Vi.

>> Coupe d'Asie de football U23 : le Vietnam dans le même groupe que l'Arabie saoudite

Dès le coup d'envoi, les joueurs vietnamiens ont pris l'initiative offensive, concrétisant rapidement leur domination. À la 10e minute, Nguyên Tiên Linh a ouvert le score d'une frappe croisée imparable pour le gardien Kiran Chemjong. Cependant, la surprise est survenue à la 17e minute lorsque Sanish Shrestha a égalisé pour le Népal d'une tête plongeante à bout portant, ne laissant aucune chance à Dang Van Lâm.

Photo: VFF/CVN

Malgré cette égalisation, l'équipe vietnamienne a intensifié son pressing, exerçant un contrôle total sur le match. Juste avant la mi-temps, le milieu de terrain népalais Laken Limbu a été expulsé après un carton rouge direct, laissant son équipe à dix. La première période s'est achevée sur un score de 1-1, le Vietnam affichant une possession de balle de 71% et neuf tirs.

Au retour des vestiaires, profitant de leur supériorité numérique et du soutien fervent des quelque 8 600 spectateurs du stade de Binh Duong, les Vietnamiens ont poursuivi leurs attaques. Leurs efforts ont été récompensés à la 67e minute lorsque Xuân Manh a profité d'un dégagement incertain du gardien adverse pour marquer, donnant l'avantage 2-1 au Vietnam. Cinq minutes plus tard, Van Vi a scellé la victoire en inscrivant le troisième but, portant le score à 3-1.

L'équipe vietnamienne a maintenu une pression constante sur le Népal jusqu'aux dernières minutes de la rencontre. Bien que Thanh Nhan ait eu l'occasion d'aggraver le score à la 90e+3 minute, son but a été refusé pour hors-jeu.

Au terme du match, le Vietnam a remporté les trois points précieux de cette première confrontation. Le match retour contre le Népal est prévu le 14 octobre à 19h30, au stade de Thông Nhât.

VNA/CVN