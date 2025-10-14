L’équipe U23 du Vietnam s’incline en amical face à l’équipe U23 du Qatar

L’équipe U23 du Vietnam s’est inclinée de justesse lundi 13 octobre sur le score de 2-3 face à l’équipe U23 du Qatar lors d’un match amical très disputé, lors de son stage d’entraînement à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

Le match était le deuxième affrontement entre les deux équipes en une semaine, dans le cadre des préparatifs du Vietnam pour les prochaines compétitions régionales et continentales.

Photo : VNA/CVN

Après une courte défaite 0-1 lors de la précédente rencontre, le sélectionneur Dinh Hông Vinh a procédé à plusieurs changements dans le onze de départ, alignant une équipe composée en grande partie de joueurs ayant peu participé aux tournois officiels récents. Seul le milieu de terrain Lê Van Thuân a conservé sa place, tandis que le reste de l’équipe comprenait de nouveaux joueurs cherchant à perfectionner leurs techniques.

Le Qatar a pris l’avantage dès le début du match grâce à un but sur penalty, avant de doubler la mise sur corner dix minutes plus tard. Une fois de plus, la défense vietnamienne a peiné à gérer les coups de pied arrêtés, une faiblesse récurrente déjà mise en évidence lors du match précédent.

Malgré un retard de deux buts, le Vietnam a réagi avec un regain d’énergie. Lê Van Thuân a réduit l’écart avant la mi-temps, insufflant une nouvelle dynamique à l’équipe.

En deuxième mi-temps, l’entraîneur Dinh Hông Vinh a procédé à une série de remplacements, avec notamment Nguyên Bao Long, Lê Van Hà, Lê Van Truong, Pham Ly Duc, Nguyên Thai Quôc Cuong, Vo Anh Quân, Nguyên Quôc Viêt et Le Viktor. Grâce à cette fraîcheur, le Vietnam a dominé une grande partie du jeu.

L’attaquant Nguyên Quôc Viêt a égalisé à 2-2 à la 68e minute. Cependant, les défaillances défensives sont revenues hanter les joueurs, le Qatar ayant inscrit le but victorieux en fin de match.

Les joueurs vietnamiens participent à un stage d’entraînement aux Émirats arabes unis en vue des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) qui se tiendront en Thaïlande en décembre et de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC 2026.

VNA/CVN