Le Vietnam remporte l’or au Championnat du monde féminin de pétanque 2025

Les pétanques vietnamiennes ont réalisé une performance magistrale lors de la finale des Championnats du monde féminins de pétanque 2025, remportant la médaille d’or en France le 12 octobre.

Le tournoi opposait deux équipes vietnamiennes, Vietnam 1 et Vietnam 2, dans la compétition de triplette féminine (équipes de trois joueuses). Après avoir franchi les premiers tours, les deux équipes se sont affrontées en quarts de finale, où Vietnam 2 a battu Vietnam 1 sur le score de 13 à 3. En demi-finale, l’équipe Vietnam 2 a confirmé sa belle performance en s’imposant face à la Belgique 13-10.

Lors du dernier match, l’équipe Vietnam 2 a dominé la Thaïlande, s’imposant 13-1 et remportant ainsi le titre de championne du monde.

L’entraîneur Dang Xuân Vui a salué la performance de l’équipe : "C’est un résultat exceptionnel pour nos athlètes. Nous félicitons les pétanqueurs pour leur médaille d’or bien méritée".

Plus tôt dans le tournoi, lors de l’épreuve féminine de tir de précision, l’athlète vietnamienne Thach Thi Lan Anh a été éliminée en quarts de finale après une défaite 21-34 face à la Thaïlandaise Choochuay Kantaros, qui a finalement remporté la médaille d’or dans cette catégorie.

Le championnat s’est déroulé du 9 au 12 octobre en France et a rassemblé des compétiteurs venus de 45 pays et territoires du monde entier.

