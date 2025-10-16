Le Vietnam met dans le mille aux Championnats de tir d’Asie du Sud-Est

Le Vietnam a dominé le 47 e Championnat de tir d’Asie du Sud-Est 2025, qui s’est clôturé le 14 octobre en Thaïlande, avec un total de 29 médailles d’or, 18 d’argent et 9 de bronze, prenant ainsi la tête du classement général.

Lors de la dernière journée de compétition, trois tireurs d’élite, Hà Minh Thành, Vu Tiên Nam et Trân Công Hiêu, ont participé à la finale de la catégorie pistolet à tir rapide 25 m hommes.

Vu Tiên Nam a remporté la médaille d’or avec 26 points, tandis que Trân Công Hiêu et Hà Minh Thành ont respectivement obtenu l’argent et le bronze, ajoutant ainsi une médaille d’or à l’impressionnant palmarès du Vietnam dans cette catégorie.

Selon l’encadrement vietnamien, le tournoi a été une occasion précieuse pour les athlètes de perfectionner leurs compétences et d’acquérir une expérience internationale avant les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), prévus plus tard cette année en Thaïlande.

Le championnat, qui s’est déroulé du 9 au 15 octobre, a attiré des centaines de concurrents de toute la région, dont une délégation vietnamienne de 44 membres.

La Thaïlande, pays hôte, a terminé deuxième avec 15 médailles d’or, 18 d’argent et 16 de bronze, suivie par l’Indonésie avec 11 médailles d’or, 14 d’argent et 5 de bronze. Singapour, la Malaisie et les Philippines ont complété le classement.

