H&M et des entreprises nordiques recherchent des fournisseurs au Vietnam

La première présence de H&M à cet événement et la participation d’autres entreprises nordiques confirment leur intérêt croissant et leur forte orientation vers l’approvisionnement au Vietnam. Cela ouvre également des perspectives de renforcement de la position du secteur exportateur vietnamien sur le marché international.

Selon l’Office du commerce du Vietnam en Suède, cette année, H&M accompagnera la délégation commerciale nordique qui réunira de grands noms des secteurs de la distribution, de la consommation, de la logistique et de la production durable.

La participation de H&M est particulièrement marquante, ouvrant de nombreuses opportunités de coopération pour les entreprises vietnamiennes dans les secteurs de la mode, du textile et des chaînes d’approvisionnement durables.

En 2023 et 2024, l’Office du commerce du Vietnam en Suède a également organisé des délégations commerciales nordiques au Vietnam, avec la participation de marques telles qu’IKEA, le port de Göteborg, F&H et Scanesia. Ces délégations ont recherché des sources d’approvisionnement, étudié la situation des entreprises vietnamiennes et conclu des accords de coopération avec des partenaires vietnamiens.

L’édition 2025 du Vietnam International Sourcing devrait attirer plus de 500 exposants et plus de 300 délégations d’acheteurs internationaux. Les principaux secteurs d’activité exposés sont l’agroalimentaire, les biens de consommation, l’ameublement, la mode, les matières premières et les industries connexes.

De nombreuses activités annexes seront proposées lors du salon, telles que des séminaires, des échanges commerciaux interentreprises (B2B), des programmes d’enquête et des visites d’usines et de parcs industriels. Ils se concentreront sur les normes d’exportation vers le marché européen, la transition verte, la logistique et le branding international.

