Les acheteurs étrangers s’intéressent à cinq groupes de produits vietnamiens

>> Vietnam International Sourcing 2023 attire des entreprises belges

>> Les géants étrangers de la distribution en quête des fournisseurs vietnamiens

>> Conférence de presse sur Vietnam International Sourcing 2023

Denrées alimentaires, vêtements et accessoires de mode ; chaussures, sacs à dos, sacs et accessoires ; articles et équipements de sport ; et appareils électroménagers et meubles sont sollicités par des acheteurs auprès de fournisseurs vietnamiens potentiels, a précisé le comité organisateur.

Le Vietnam International Sourcing 2024, prévu du 6 au 8 juin à Hô Chi Minh-Ville, attend 10.000 participants, dont 300 délégations internationales de 30 pays et territoires.

Photo : VNA/CVN

Cette édition a attiré l’attention de nombreux grands distributeurs et entreprises d’achat du monde entier, a fait savoir Ta Hoang Linh, directeur du Département du marché euro-américain du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT).

Les distributeurs et acheteurs sont en majorité des États-Unis et du Canada, du Mexique, du Chili, du Venezuela, de la France, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la Suède, de l’Italie, de la Russie, de la Lettonie, du Japon, de la République de Corée, de la Chine, de la Thaïlande, de la Malaisie, de la Chine, de Hong Kong (Chine), de l’Inde, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, a-t-il poursuivi.

En particulier, avec le rebond des industries nationales du textile, de l’habillement et de la chaussure, la demande des entreprises internationales de trouver des partenaires dans ce domaine au Vietnam a considérablement augmenté depuis le début de l’année.

Selon le Département du marché euro-américain, parmi les centaines de délégations d’achats internationales attendues au Vietnam en juin, beaucoup ont exprimé leur désir de trouver des partenaires durables dans les domaines du textile, de l’habillement et de la chaussure.

Les statistiques du Département général des douanes montrent que les exportations de textiles et de vêtements au premier trimestre 2024 ont atteint 9,57 milliards de dollars, en hausse de 9,1% par rapport à la même période en 2023.

Dans le même temps, le groupe du cuir, des chaussures et des sacs à main au cours des trois premiers mois de cette année, les recettes d’exportation ont atteint 5,69 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,5% par rapport à la même période de l’année dernière.

Les articles et équipements de sport, notamment les tapis roulants, attirent également l’attention des hypermarchés et des sociétés de distribution à la recherche de fournisseurs nationaux. C’est aussi une industrie dans laquelle les entreprises vietnamiennes disposent de nombreux avantages. Lors de l’événement de l’année dernière, certaines entreprises nationales ont signé un contrat pour fournir leurs produits à plus de 100 magasins de Falabella, le plus grand détaillant d’Amérique latine.

En outre, le groupe des appareils électroménagers et des meubles, comprenant les produits en bois, en caoutchouc, en plastique et l’artisanat, a continué de recevoir une attention croissante de la part des acheteurs internationaux.

Par exemple, le groupe mexicain Coppel doit actuellement importer jusqu’à 500.000 pneus de voiture par an. Ce détaillant a également montré un intérêt particulier pour les vêtements, les chaussures, les accessoires technologiques et les meubles de maison vietnamiens.

Lors d’un récent séminaire organisé par le MoIT pour les distributeurs, le chef du département de développement des nouveaux fournisseurs de Walmart au Vietnam, Nguyên Duc Trong, a déclaré que le Vietnam était actuellement un lieu d’achat stratégique pour l’entreprise, ajoutant que le Vietnam figurait parmi les cinq principaux fournisseurs de l’entreprise dans le monde et le deuxième en Asie.

Le Vietnam a fourni des marchandises d’une valeur d’environ 7 milliards de dollars en 2023 au système Walmart, qui compte plus de 10.500 supermarchés dans 19 pays à travers le monde, a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, un représentant d’AEON a déclaré que l’entreprise enverrait ses délégations d’achats du Japon, de la Chine, de Hong Kong (Chine) et de la Malaisie au Vietnam pour le Vietnam International Sourcing 2024.

VNA/CVN