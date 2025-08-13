VinFast étend son réseau de recharge pour véhicules électriques en Europe

VinFast a annoncé, le 13 août après-midi, un accord de partenariat stratégique avec Plugsurfing, l’un des principaux fournisseurs de services de recharge électrique en Europe, afin d’étendre son réseau de points de recharge.

Cette collaboration permettra aux clients VinFast d’accéder à plus d’un million de bornes publiques dans 24 pays via l’application VinFast, offrant ainsi une expérience de mobilité fluide et pratique à travers l’Europe.

Photo: VinFast/CVN

Fort de plus de dix ans d’activité, Plugsurfing propose un vaste réseau utilisé par plus de deux millions de clients, avec plus de 550.000 points situés sur les marchés clés de VinFast que sont l’Allemagne, la France et les Pays-Bas.

Selon l’accord, les propriétaires des modèles VF 6 et VF 8 recevront gratuitement une nouvelle carte de recharge, tout en conservant leur historique et leur solde, garantissant ainsi une expérience ininterrompue.

Ce partenariat répond à l’un des principaux défis du marché européen : la fragmentation des systèmes de recharge due à la multiplicité des fournisseurs. Il illustre l’engagement de VinFast dans la transition vers des transports verts et marque une étape importante de son expansion européenne.

Mme Lê Ngoc Chi, directrice générale de VinFast Europe, a souligné que ce partenariat avec Plugsurfing améliorerait l’efficacité du réseau et simplifierait l’expérience utilisateur, renforçant ainsi la transition vers les véhicules électriques en Europe.

Mme Sofia Diakhate, directrice exécutive de Plugsurfing, a déclaré que son entreprise était ravie d’accompagner VinFast dans cette aventure prometteuse et de développer un réseau accessible et fiable pour les utilisateurs.

VinFast commercialise actuellement en Europe les modèles intelligents VF 6 (segment B) et VF 8 (segment D) et développe activement son réseau de distributeurs ainsi que ses services après-vente en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, en collaboration avec des partenaires reconnus.

Au-delà de l’Europe, VinFast étend également sa présence en Indonésie, aux Philippines, en Inde, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, affirmant ainsi sa stratégie globale pour promouvoir la mobilité durable à l’échelle mondiale.

