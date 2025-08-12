Le chef du Parti rencontre des dirigeants des grandes entreprises sud-coréennes

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a affirmé l'engagement du Vietnam à soutenir les entreprises sud-coréenne et s'est engagé à créer un environnement d'investissement équitable, transparent et stable, alors que les deux nations s'unissent pour renforcer la confiance, surmonter les défis, partager les acquis en matière de développement et ouvrir une nouvelle ère de coopération.

>> Renforcer les liens culturels entre le Vietnam et la République de Corée

>> Les entreprises sud-coréennes invitées à élargir leurs investissements au Vietnam

>> Le Vietnam et la R. de Corée dynamisent leur coopération dans divers domaines

Photo : VNA/CVN

Lors de sa visite d'État en République de Corée, le chef du Parti, Tô Lâm, a rencontré des dirigeants, présidents et PDG de grands conglomérats coréens ayant investi ou prévoyant d'investir au Vietnam. Il a salué la sincérité, la vision stratégique et la confiance inébranlable des entreprises coréennes dans l'avenir des relations bilatérales.

Il a souligné que le Vietnam avait capitalisé sur ses ressources pour saisir toutes les opportunités de développement et se réjouissait donc de la coopération des entreprises sud-coréennes. Il a souligné que le pays s'était efforcé de rationaliser l'appareil gouvernemental, de simplifier les procédures administratives et de supprimer les goulots d'étranglement institutionnels, créant ainsi un environnement d'investissement plus propice aux citoyens et aux entreprises.

Parallèlement, le pays consacre des ressources au développement d'infrastructures stratégiques telles que les transports et les systèmes énergétiques, au développement des secteurs financier et bancaire ainsi que du marché financier numérique, et à l'accroissement de l'application des sciences et des technologies aux projets économiques.

Le chef du Parti a exprimé sa gratitude pour les contributions apportées par les grands conglomérats coréens à l'économie vietnamienne au fil des ans et a exprimé l'espoir qu'ils poursuivront leurs investissements et leurs activités, renforçant ainsi leur présence au Vietnam.

Il a hautement apprécié les propositions visant à soutenir une participation plus importante des entreprises vietnamiennes aux chaînes d'approvisionnement mondiales, affirmant la volonté du Vietnam de servir de porte d'entrée importante pour les entreprises sud-coréennes sur le marché de l'Asie du Sud-Est. Il a invité les entreprises sud-coréennes dotées d'expérience et de technologies de pointe à s'engager dans la transition énergétique et la modernisation des infrastructures nationales.

Le dirigeant vietnamien a également souligné les nouvelles opportunités de coopération entre les deux pays, exprimant l'espoir qu'une confiance politique forte, une complémentarité économique et une aspiration commune à une croissance durable permettront aux entreprises des deux parties de porter les relations entre le Vietnam et la République de Corée vers de nouveaux sommets.

Lors de la rencontre, les chefs d'entreprise ont partagé leurs visions et proposé de nouveaux modèles de coopération adaptés aux besoins de développement des deux pays. Les principaux points abordés comprenaient le renforcement du transfert de technologie et le soutien aux petites et moyennes entreprises dans les chaînes d'approvisionnement, la formation de ressources humaines de haute technologie, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, de l'IA et de la blockchain, la collaboration au développement d'infrastructures stratégiques telles que le gaz naturel liquéfié (GNL), le train à grande vitesse et les nouvelles sources d'énergie, ainsi que l'exploration du potentiel de coopération dans les industries culturelles, la logistique et l'économie numérique.

Des représentants de Posco, Hyundai Motor, GS, HD Hyundai, Hyosung, Samsung Electronics, LG Display, Daewoo E&C et Lotte ont partagé les résultats de leur coopération en matière d'investissement et leurs futurs plans d'investissement et d'affaires dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie, des technologies, des services et des infrastructures au Vietnam. Ils se sont engagés à promouvoir des projets dans les domaines de l'énergie, du nucléaire, des terres rares, du développement urbain et des centres commerciaux.

Ils ont salué la vision du développement du Vietnam ainsi que ses politiques de développement socio-économique, s'engageant à collaborer avec les entreprises vietnamiennes pour une croissance mutuelle.

Ils ont exprimé le souhait de bénéficier d'un soutien accru pour des investissements et des activités commerciales plus efficaces, contribuant ainsi au développement économique du Vietnam.

VNA/CVN