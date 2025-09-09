Les 200 entreprises contribuant le plus au budget vietnamien en 2025

Les grandes entreprises et les banques ont occupé le devant de la scène le 9 septembre au matin, en tant que plus gros contributeurs fiscaux au Vietnam, soulignant leur rôle essentiel dans le développement économique du pays.

Photo : CafeF/CVN

Organisé par la chaîne d'information financière CafeF, l'événement a mis en lumière les engagements financiers impressionnants de ces entreprises, démontrant leur impact significatif sur le budget national.

Le classement VNTAX 200, qui présente les 200 entreprises contribuant le plus au budget vietnamien en 2025 sur la base des contributions réelles de 2024, a été dévoilé en même temps que le classement PRIVATE 100. Au total, le VNTAX 200 a généré 794 000 milliards de dôngs (30,09 milliards de dollars).

Parmi les entreprises récompensées, dix se sont distinguées par leurs paiements d'impôts exceptionnels, totalisant environ 362.000 milliards, soit 45% des contributions totales des 200 premières.

Le Top 10 comprenait quatre entreprises publiques : Petrovietnam, Viettel, Petrolimex et Vinacomin ; quatre sociétés d'investissement direct étranger : Heineken, NSRP, Toyota et Vietsovpetro ; et deux entreprises privées : Vingroup et THACO. Chacune a contribué à hauteur de plus de 20.000 milliards de dôngs.

Petrovietnam a mené la danse avec un montant exceptionnel de 77.400 milliards de dôngs, suivie de près par Vingroup avec 56.200 milliards de dôngs.

Outre ces grandes entreprises, les banques ont également joué un rôle important dans le paysage financier.

Agribank, la banque publique, s'est distinguée par une contribution fiscale substantielle de près de 9.200 milliards de dôngs en 2024, soit une augmentation remarquable de 77% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre devrait dépasser les 10.000 milliards de dôngs en 2025, consolidant ainsi le leadership d'Agribank en matière de soutien financier au développement économique et social, notamment dans les zones rurales.

Techcombank a dominé le secteur bancaire privé avec une contribution fiscale de 6 780 milliards de dôngs, démontrant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de la responsabilité sociale.

HDBank a également fait la une des journaux en doublant ses contributions précédentes, atteignant plus de 6.000 milliards de dôngs. Parmi les autres banques notables, on peut citer VPBank, qui a contribué à hauteur de plus de 5.800 milliards de dôngs, et ACB, avec plus de 5.500 milliards de dôngs.

Phạm Quang Minh, directeur de CafeF, a souligné l'importance de ces entreprises pour atteindre les objectifs économiques du Vietnam, notamment parce que le pays a dépassé ses objectifs de recettes budgétaires en 2024, avec des recettes totales du budget de l'État dépassant les 2.000 milliards de dôngs.

La reconnaissance de ces entreprises récompense non seulement leurs contributions financières, mais souligne également leur engagement en faveur de la responsabilité sociale des entreprises et de la croissance durable.

VNA/CVN