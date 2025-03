Les fournisseurs étrangers ont payé 105 millions de dollars d’impôts en deux mois

Au cours des deux premiers mois de cette année, 130 fournisseurs étrangers se sont enregistrés, ont déclaré et ont payé des impôts d'une valeur de plus de 2,7 billions de dôngs (105 millions de dollars), a rapporté le Journal électronique du gouvernement (Government News). Ce chiffre représente un tiers du montant total des impôts perçus des fournisseurs étrangers l’année dernière.

Les plateformes de commerce électronique et les plateformes numériques proposant des fonctions de paiement devront déclarer et payer des impôts pour le compte des vendeurs, qu’ils soient des entreprises, des ménages ou des particuliers, à compter du 1er avril 2025.

Depuis sa mise en service le 15 décembre 2022, le portail de commerce électronique a reçu des informations sur 412 plateformes de commerce électronique.

En conséquence, plus de 725.000 organisations et particuliers effectuent des transactions sur ces plateformes, pour un montant total de transactions de près de 116 billions de dôngs.

Selon le “Rapport de synthèse sur le marché de la vente au détail en ligne en 2024 et prévisions pour 2025” de Metric, le chiffre d’affaires total des cinq plus grandes plateformes de commerce électronique au Vietnam - Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki et Sendo - a atteint 318,9 billions de dôngs (12,6 milliards de dollars) en 2024, soit 37,4% de plus qu’en 2023.

Pour surmonter les défis et créer un cadre juridique propice aux activités de commerce électronique transfrontalier, le Département du commerce électronique et de l'économie numérique, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, renforcera en 2025 la gestion des plateformes de vente en ligne, en veillant à la transparence et au respect des lois.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce prévoit de soumettre à l’Assemblée nationale, lors de la session prévue en octobre, le projet de loi sur le commerce électronique pour examen et commentaires.

Selon la directrice du Département du commerce électronique et de l'économie numérique, Lê Hoàng Oanh, le projet de loi élaboré par le ministère dispose que les acteurs du commerce électronique transfrontalier souhaitant opérer au Vietnam sont tenus d'obtenir une licence auprès du ministère ou de se doter d'une représentation légale sur place.

Le projet de loi prévoit également des réglementations concernant les responsabilités des bureaux de représentation ou des entités juridiques autorisées, afin de garantir les droits des consommateurs vietnamiens.

Le Vietnam modifie également la Loi sur l’impôt sur les sociétés, qui vise à obliger les entreprises étrangères fournissant des biens et des services au Vietnam via le commerce électronique et les plateformes numériques à payer des impôts sur leurs revenus dans le pays.

VNA/CVN