Le chef du PCV et le Premier ministre lao renforcent la coopération Vietnam - Laos

Dans l’après-midi du 1 er décembre, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a eu une entrevue avec le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, à l’occasion de sa première visite au Laos en tant que secrétaire général du Comité central du PCV.

>> Entretien entre les plus hauts dirigeants du PCV et du PPRL

>> Le chef du PCV rencontre le président de l’Assemblée nationale du Laos

>> Vietnam - Laos : Échange d’un protocole d’accord sur le développement des liens industriels

Le Premier ministre Sonexay Siphandone a souligné que la présence du secrétaire général Tô Lâm et de la délégation de haut niveau du Parti et de l’État vietnamien avait contribué de manière importante au succès des célébrations du 50ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Laos. Il a félicité le dirigeant vietnamien pour avoir reçu l’Ordre d’Or, une distinction prestigieuse par laquelle le Parti et l’État lao reconnaissent ses contributions aux relations entre les deux Partis et les deux pays.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le secrétaire général Tô Lâm a chaleureusement félicité le Laos pour ses grandes réalisations socio-économiques et a affirmé que le Vietnam accorde toujours la plus haute priorité au renforcement de l’amitié grandiose, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale avec le Laos. Il a informé le Premier ministre lao des résultats de son entretien avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président lao, Thongloun Sisoulith, au cours duquel les deux parties ont convenu de contenus extrêmement importants pour les relations bilatérales dans une nouvelle ère de développement, notamment en matière de lien stratégique.

Les deux parties ont salué les efforts des ministères et organismes compétents des deux pays dans la mise en œuvre de projets marquants à l’occasion de cette visite, notamment la mise en service du Parc d’amitié Vietnam–Laos à Vientiane et l’inauguration de l’Hôpital d’amitié dans la province lao de Houaphan.

Le secrétaire général Tô Lâm a proposé que les deux pays continuent de renforcer la confiance politique, de maintenir les échanges de délégations et les contacts de haut niveau sur tous les canaux, et d’organiser avec efficacité la 48ᵉ réunion du Comité intergouvernemental Vietnam–Laos...

Photo : VNA/CVN

Selon lui, les deux parties doivent promouvoir une coopération économique plus substantielle et plus efficace, afin qu’elle devienne réellement un pilier de la coopération intégrale Vietnam - Laos. S’agissant de la coopération en matière de défense et de sécurité, le secrétaire général du PCV a proposé de renforcer ce pilier, de maintenir la stabilité politico-sociale, et de bien gérer les questions frontalières.

Il a réaffirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance au soutien destiné au Laos dans l’amélioration de la qualité de ses ressources humaines et continuera de donner la priorité à la formation de cadres, en particulier les dirigeants stratégiques et les responsables clés à tous les niveaux. Il a en outre proposé que les deux parties renforcent la coordination dans la sensibilisation et l’éducation sur la solidarité spéciale Vietnam - Laos, en particulier auprès de la jeune génération, et qu’elles intensifient la coopération entre les localités des deux pays.

Le secrétaire général Tô Lâm a également proposé que les deux pays renforcent le partage d’informations, la coordination étroite et le soutien mutuel dans les forums internationaux, régionaux et les mécanismes sous-régionaux, approfondissent le processus de coopération et d’intégration de la Communauté de l’ASEAN, et consolident la solidarité, le rôle central et la voix commune de l’ASEAN sur les questions stratégiques de la région.

VNA/CVN