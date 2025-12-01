Le secrétaire général Tô Lâm rencontre la communauté vietnamienne au Laos

Dans le cadre de sa visite d’État au Laos, de sa participation à la célébration du 50 e anniversaire de la Fête nationale lao et de la coprésidence de la rencontre de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, et son épouse ont rencontré les fonctionnaires de l’ambassade du Vietnam ainsi que la communauté vietnamienne dans ce pays.

S’exprimant lors de la rencontre, Tô Lâm a informé de la situation du Vietnam et des résultats de ses rencontres avec les dirigeants lao, au cours desquelles les deux parties ont convenu de porter les relations bilatérales au niveau de « grande amitié, solidarité spéciale, coopération globale et lien stratégique », reflétant une vision commune pour un développement durable et une prospérité partagée. Il s’est réjoui de constater que la communauté vietnamienne au Laos reste unie, bien intégrée et joue un rôle de passerelle entre les deux peuples.

Le dirigeant du PCV a souligné que les Vietnamiens résidant à l’étranger constituent toujours une partie inséparable de la nation vietnamienne. Il a affirmé que le Parti et l’État continueront d’améliorer les politiques visant à soutenir la diaspora dans l’investissement, les études, l’entrepreneuriat, l’enseignement de la langue vietnamienne... Il a appelé la communauté vietnamienne au Laos à maintenir son unité et à continuer de consolider l’amitié spéciale Vietnam–Laos.

Tô Lâm a également exhorté l’ambassade à renforcer son rôle de conseil, à promouvoir la diplomatie populaire et à favoriser la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement entre les deux pays, tout en veillant au bien-être et à la protection des citoyens vietnamiens.

