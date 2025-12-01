Le secrétaire général du PCV assiste au banquet d’État offert par le Laos

Le 1 er décembre au soir, à Vientiane, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et son épouse, ont assisté au banquet d’État offert par le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, et son épouse.

>> Vietnam - Laos : Échange d’un protocole d’accord sur le développement des liens industriels

>> Le chef du PCV et le Premier ministre lao renforcent la coopération Vietnam - Laos

>> Le secrétaire général Tô Lâm rencontre la communauté vietnamienne au Laos

Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère empreinte d’amitié, le dirigeant lao Thongloun Sisoulith a chaleureusement salué le secrétaire général Tô Lâm, son épouse et la délégation vietnamienne de haut niveau les accompagnant. Il a souligné que cette visite reflète les sentiments d’amitié, de solidarité et de fraternité chaleureux du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens envers le Laos.

Il a affirmé que la visite, intervenant alors que le Laos célèbre avec enthousiasme le 50e anniversaire de sa Fête nationale, constitue une source d’encouragement majeure pour le Parti, l’État et le peuple lao.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant lao a hautement apprécié les résultats de l’entretien entre les deux parties, mené dans un climat de compréhension mutuelle et de confiance stratégique. Sur la base des relations spéciales traditionnelles, les deux pays ont convenu de porter leurs liens à une nouvelle hauteur : "grande amitié, solidarité spéciale, coopération globale et lien stratégique".

Cela témoigne de la vision commune, de la coordination pour les intérêts stratégiques et de l’orientation conjointe afin d’avancer vers un développement durable, une croissance vigoureuse et la prospérité commune des deux peuples lao et vietnamien.

Le secrétaire général Tô Lâm a remercié le Laos pour l’accueil solennel et chaleureux réservé à la délégation vietnamienne, et pour les sentiments profonds exprimés par le dirigeant Thongloun Sisoulith envers le Parti, l’État et le peuple vietnamiens.

Il a souligné que, dans le contexte actuel, le renforcement de la coopération et le développement durable de la solidarité spéciale Vietnam - Laos revêtent une importance stratégique, répondant aux aspirations profondes des deux peuples et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région comme dans le monde.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a adressé ses félicitations les plus chaleureuses au secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith, aux autres dirigeants du Parti et de l’État lao ainsi qu’au peuple lao à l’occasion du 50e anniversaire de la Fête nationale (02 décembre), souhaitant au Laos de nouveaux et importants succès dans la construction et le développement national, et réaffirmant que la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération globale et le lien stratégique Vietnam - Laos resteront éternellement durables et florissants.

VNA/CVN