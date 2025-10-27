La Convention de Hanoï : la Russie et l’Afrique du Sud saluent le rôle actif du Vietnam

La cérémonie d'ouverture à la signature et la Conférence de haut niveau sur la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï) se sont achevés avec succès à Hanoï. L’événement, réunissant de nombreuses délégations de haut niveau, a été salué pour son organisation exemplaire et pour le rôle actif du Vietnam en tant que pays hôte.

Selon Artur Liukmanov, directeur du Département de la sécurité de l’information internationale du ministère russe des Affaires étrangères et représentant spécial du président russe pour la coopération internationale dans ce domaine, la cérémonie solennelle a été soigneusement préparée par les amis vietnamiens. La Russie fait partie des pays qui ont présenté l’initiative relative à cette Convention en 2019 et a immédiatement soutenu la proposition du Vietnam d’organiser la cérémonie de signature à Hanoï.

Artur Liukmanov a rappelé que la Convention vise à doter les pays d’un outil juridique global pour lutter contre la criminalité informatique. Après cinq ans de négociations complexes, les États membres de l’ONU sont parvenus à un consensus, reconnaissant la nécessité de coordonner leurs efforts afin de "combattre le mal dans le cyberespace".

Le responsable russe a souligné que le facteur humain demeure l’élément clé dans la lutte contre la cybercriminalité, mettant en avant la coopération étroite entre la Russie et le Vietnam en matière de formation de cadres en sécurité de l’information. Chaque année, plusieurs centaines de Vietnamiens suivent des formations spécialisées dans la sécurité de l’information en Russie.

La ministre sud-africaine de la Justice, Mmamiloko T. Kubayi, de son côté, a estimé que la Convention de Hanoï représente un jalon majeur dans la coopération internationale. Elle a salué son caractère neutre sur le plan technologique, favorisant la coopération internationale, notamment celle entre l’Afrique du Sud et le Vietnam, pour échanger des connaissances et compétences numériques.

Elle a salué le choix du Vietnam comme pays hôte de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, estimant qu’il était "pleinement mérité". Décrivant Hanoï comme une "ville belle et pacifique", elle a souligné que la participation de nombreux dirigeants et ministres étrangers démontre le respect croissant accordé au Vietnam et l’engagement de leurs pays en faveur de la Convention.

Selon Mmamiloko T. Kubayi, la Convention de Hanoï illustre avec éclat la capacité du Vietnam à orchestrer des événements internationaux d’envergure. Cet événement consolide ses relations de coopération avec des partenaires tels que la Russie et l’Afrique du Sud dans la lutte contre la cybercriminalité.

VNA/CVN