La France salue l'organisation par le Vietnam de la cérémonie d'ouverture de la signature de la Convention de Hanoï

La Mission permanente de la France auprès de l’Organisation des Nations unies (ONU) a publié mardi 28 octobre un communiqué saluant l’organisation par le Vietnam, le 25 octobre 2025, de la cérémonie d’ouverture à la signature à Hanoï de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité (dite Convention de Hanoï).

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Selon le communiqué, cette nouvelle convention dote la France, l’Union européenne et l’ensemble des États signataires d’un cadre opérationnel pour faire face à des infractions qui ignorent les frontières et nécessitent des réponses coordonnées. Elle vient en complément de la Convention de Budapest du Conseil de l’Europe, renforçant le dispositif international en matière de coopération contre la cybercriminalité.

La Convention permet aux autorités nationales de mieux coopérer, d’échanger des informations, de mener des enquêtes conjointes, mais aussi de faciliter l’arrestation, l’extradition et la poursuite judiciaire de cybercriminels où qu’ils se trouvent. En renforçant la coopération internationale, cet accord apporte une réponse concrète à des menaces numériques toujours plus sophistiquées.

La France, en lien avec ses partenaires de l’Union européenne, s’est attachée à rappeler, tout au long des négociations que l’efficacité de ces nouveaux outils de coopération internationale repose sur des exigences élevées en matière de respect des droits de l’homme et de protection des données à caractère personnel. Les garanties prévues dans le texte adopté s’inscrivent dans la continuité des engagements internationaux de la France.

Enfin, la Mission permanente de la France auprès de l’ONU souligne que la mise en œuvre rapide de la Convention, associant la société civile et le secteur privé, sera déterminante pour relever les défis posés par la cybercriminalité.

VNA/CVN