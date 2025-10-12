Son La : Hoàng Van Nghiêm nommé nouveau secrétaire du Comité provincial du Parti

Le Comité provincial du Parti de Son La a organisé le 12 octobre une cérémonie pour annoncer une décision du Bureau politique relative au personnel.

Photo : Nguyên Cuong/VNA/CVN

L'événement s'est tenu en présence de Lê Minh Hung, membre du Bureau politique et chef de la Commission d’organisation du Comité central du Parti.

Lors de la cérémonie, la décision N°2452 du Bureau Politique, datée du 5 octobre 2025, a été rendue publique. Elle porte sur la nomination de Hoàng Van Nghiêm au poste de secrétaire du Comité du Parti de la province de Son La pour le mandat 2025-2030.

En vertu de cette décision, Hoàng Van Nghiêm cesse ses fonctions de secrétaire du Comité du Parti de la province de Lang Son et de chef de la délégation des députés de l'Assemblée nationale de la XVe législature pour Lang Son. Il est affecté pour devenir membre du Comité exécutif, du Comité permanent et secrétaire du Comité du Parti de la province de Son La à compter du 15 octobre 2025. Il est également désigné membre du Comité du Parti de la 2e zone militaire.

Lê Minh Hung s’est déclaré convaincu que le Comité du Parti, les autorités et la population de Son La, ainsi que le nouveau secrétaire provincial du Parti, continueraient à promouvoir la tradition révolutionnaire et la force de la grande solidarité afin d'accomplir toutes les tâches assignées et de faire de Son La un pôle économique de la sous-région du Nord-Ouest.

De son côté, Hoàng Van Nghiêm a exprimé sa gratitude envers le Bureau politique et a affirmé sa volonté de s'engager pleinement dans ses nouvelles fonctions.

VNA/CVN