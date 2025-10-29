Son La salue la préparation des documents du XIVe Congrès national du Parti

Les cadres et membres du Parti de la province de Son La ont unanimement exprimé leur appréciation quant à la préparation méticuleuse des projets de documents destinés au XIV e Congrès national du Parti. Ces textes, qui ont le caractère général, théorique et hautement pratique, témoignent d'une vision stratégique du Parti pour la nouvelle ère.

Lo Van Chung, secrétaire de la cellule du Parti du hameau de Cong, commune de Chieng So, a salué l’élaboration des documents de manière minutieuse, concrète et scientifique, ce qui témoigne d’une vision stratégique et l’aspiration de développement prospère et heureux pour le pays. Il a particulièrement apprécié des contenus relatifs à l'économie verte, à la transformation numérique et à la refonte du modèle de croissance, ainsi que l'accent mis sur la consolidation et l'assainissement du Parti, et le renforcement de la capacité de leadership et de la combativité des organisations et de leurs membres.

Il a préconisé une attention accrue des autorités et des secteurs aux politiques de développement des régions peuplées de minorités ethniques, notamment par un soutien à la production et à la création de moyens de subsistance durables. Il a également souligné la nécessité d'investir davantage dans les infrastructures rurales, les établissements scolaires, les centres de santé et la formation de jeunes cadres compétents et dévoués. En outre, il a mis en avant l'impératif de renforcer l'inspection, la supervision et la lutte contre la corruption afin de consolider la confiance du peuple envers le Parti et l'État.

Pour sa part, Nguyen Ngoc Tan, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la commune de Co Ma, une localité montagneuse défavorisée, a recommandé un renforcement de la formation professionnelle, le développement des coopératives et la promotion des liens de production. Il a insisté sur l'investissement prioritaire dans les infrastructures essentielles à la production et à la vie quotidienne, telles que les routes, et la construction de stations de télécommunications 4G et 5G supplémentaires dans les hameaux reculés.

Selon lui, les membres du Parti de la commune de Co Ma ont unanimement salué la détermination du pays à faire de la transformation numérique un moteur principal du développement. Ils ont également approuvé l'objectif général pour la période 2026-2030, tel qu'énoncé dans le projet, qui vise un développement rapide, durable, inclusif et humain.

Cependant, pour concrétiser cet objectif, il a jugé essentiel de clarifier les mécanismes d'allocation des ressources, de prioriser les investissements dans les infrastructures et les services publics pour les zones particulièrement défavorisées. Il a également proposé l'établissement de critères spécifiques pour évaluer les résultats du développement des régions montagneuses, ne se basant pas uniquement sur le revenu, mais aussi sur l'accès à l'éducation, à la santé, à la culture et à l'environnement de vie. Cette approche constituerait une base politique fondamentale pour matérialiser le principe de "ne laisser personne de côté" par des solutions énergiques, pratiques et adaptées aux spécificités de chaque région, a-t-il ajouté.

