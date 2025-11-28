65 ans de relations Vietnam - Cuba : une amitié qui résiste à l’épreuve du temps

Depuis plus de six décennies, la solidarité, l’amitié spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba n’ont cessé de se renforcer grâce aux efforts conjoints des générations de dirigeants et des peuples des deux pays.

À l’occasion du 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (2 décembre 1960), le Dr. Ruvislei González Saez, vice-président de l’Association d’amitié Cuba - Vietnam, a souligné que cette amitié traditionnelle et exceptionnelle avait traversé toutes les épreuves du temps et était devenue un modèle dans les relations internationales.

Cuba a toujours apporté un soutien sans réserve au Vietnam. En 1973, le dirigeant Fidel Castro fut le seul chef d’État étranger à se rendre dans les zones libérées du Sud (Quang Tri et Quang Binh d’autrefois), malgré les dangers liés à la guerre. Le Vietnam, de son côté, n’a jamais hésité à venir en aide à Cuba, en dépit des sanctions internationales.

Les relations spéciales et fraternelles entre les Partis, les gouvernements, les armées et les peuples des deux pays reposent sur des liens sincères transcendant les distances géographiques. Plus de soixante ans de relations illustrent la possibilité d’un modèle de coopération internationale fondé sur la solidarité plutôt que sur la confrontation.

Ces 65 ans de relations bilatérales constituent une base solide pour approfondir la coopération dans divers domaines - biotechnologie, énergies renouvelables, production rizicole - permettant au Vietnam de partager avec Cuba de précieuses expériences théoriques et pratiques.

Selon le Dr. Ruvislei González Saez, les deux pays doivent continuer d’élargir et de diversifier leur coopération, en explorant des secteurs encore inexploités afin de renforcer efficacement les échanges économiques et commerciaux au bénéfice des deux peuples.

