Les documents du XIVe Congrès national du Parti cristallisent l’esprit et l’action du pays

Le public, y compris les Vietnamiens résidant à l’étranger, a assisté du 15 octobre au 15 novembre à une consultation publique sur les projets de documents pour le XIV e Congrès national du Parti.

>> Contributions au projet de documents du XIVe Congrès national du Parti : valoriser le "soft power" dans la nouvelle ère

>> Mobiliser l’intelligence et le patriotisme de la diaspora pour l'essor national

>> Pour un Vietnam fort, prospère et heureux

Des millions d’avis ont été soumis, reçus et enregistrés. Grâce à une préparation consciencieuse et scientifique, à une structure et à un contenu novateur, et à une écoute attentive des commentaires, les projets de documents représentent la cristallisation de l’intelligence, de la volonté et de l’action de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée.

Les projets de documents à soumettre au XVe Congrès national du Parti comprennent :

• Projet de rapport politique ;

• Projet de rapport de synthèse sur certaines questions théoriques et pratiques relatives au processus de rénovation à orientation socialiste au Vietnam au cours des 40 dernières années ;

• Projet de rapport de synthèse sur 15 ans de mise en œuvre des statuts du Parti pour la période 2011-2025 et propositions sur les orientations d’amendement et de complément des statuts du Parti.

En particulier, pour la première fois, le Rapport politique - document central à présenter au Congrès - a été élaboré à partir de trois rapports de manière cohérente, unifiée et synchrone.

Après une longue période de préparation minutieuse et approfondie, ponctuée de nombreuses consultations à différents niveaux, ces projets de documents ont été soumis, à partir de la mi-octobre, à la consultation publique, faisant preuve de recevabilité et de démocratie. Le Parti dirige par la confiance, le consensus et la cristallisation de l’intelligence collective.

Point nouveau et particulièrement important : l’équipe de rédaction élabore un rapport distinct sur les questions nouvelles et importantes abordées dans les documents, contribuant à orienter l’opinion publique et aidant à une bonne compréhension des contenus en vue des commentaires pertinents et justes.

- Trinh Xuân An, de la Commission de la défense, de la sécurité et des relations extérieures de l’Assemblée nationale : "Force est de constater innovation, créativité et responsabilité dans ce rapport politique. Si les sujets sont nombreux, classés dans 18 groupes de contenus, il convient de souligner les essentiels. Je pense que le sous-comité de rédaction a fait preuve d’une grande pertinence. Les contenus soumis aux commentaires ne visent pas seulement à recueillir des avis, mais aussi à aider tous les citoyens à saisir les questions clés, afin qu’elles se traduisent en objectifs, motivations et orientations pour l’avenir".

La volonté du Parti s’harmonise avec les aspirations du peuple

Le Vietnam vient d’achever une vaste consultation menée à l’échelle nationale, ainsi qu’auprès de la diaspora vietnamienne à l’étranger, sur les projets de documents à soumettre au XIVᵉ Congrès national du Parti.

Cette démarche marque un effort notable pour renforcer le lien entre le Parti et les citoyens, contribuant ainsi à l’élaboration de textes stratégiques plus complets et ancrés dans la réalité du pays.

• Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et les organisations sociopolitiques à tous les niveaux se sont organisés pour recueillir les commentaires selon un système vertical.

• Les comités du Parti à tous les niveaux, en collaboration avec les organes de presse centraux et locaux, ont recueilli les commentaires de la population.

• Le ministère de la Sécurité publique, en coordination avec le Bureau du Comité central du Parti, la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti et les agences et unités compétentes, ont recueilli les commentaires des cadres, des membres du Parti et de la population sur les projets de documents via l’application nationale d’identification électronique VNeID.

• Les représentations vietnamiennes à l’étranger ont recueilli les commentaires des Vietnamiens résidant à l’étranger.

• La Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti a synthétisé les commentaires des cadres, des membres du Parti et de la population sur le projet de documents.

Des conférences organisées au niveau central aux séminaires des intellectuels, des salles de réunion des organismes aux forums en ligne, des millions de contributions, toutes empreintes de bonne volonté, ont été recueillies, illustrant le large consensus, la confiance et l’intelligence collective du Parti, du peuple et de l’armée à l’approche du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Elles témoignent de l’intérêt profond de la population et de sa volonté de participer, aux côtés du Parti, à la définition des orientations qui façonneront l’avenir du pays.

- Pham Van Hung, président de l’Association générale des Vietnamiens du Laos : "Nous, représentants de la communauté vietnamienne du Laos, sommes très heureux et souscrivons pleinement aux projets de documents. Nous sommes également convaincus que le prochain congrès sera couronné de succès et permettra de renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale."

Photo : Hoàng Minh/VNA/CVN

- Dr Heng LiHong, vice-président et secrétaire général de l’Association des entreprises Vietnam - Cambodge (VCBA) : "En matière d’éducation, je souhaite aborder deux points dans les projets de documents. D’abord, l’amélioration de la qualité de l’éducation, et ensuite l’investissement dans l’éducation et la formation, et l’importance d’allier théorie et pratique."

Une véritable démocratie qui s’étend dans tout le pays

Les avis recueillis témoignent d’un large consensus : les projets sont jugés soigneusement préparés, complets, fidèles à la réalité et dotés d’une vision globale et synthétique. Ils témoignent également de l’intérêt marqué des citoyens pour des enjeux clés tels que la croissance verte, la transformation numérique, le développement régional, la sécurité énergétique, l’innovation des modèles de croissance et le renforcement des institutions.

La population aspire à des réformes plus audacieuses et plus profondes, en particulier dans les mécanismes de mise en œuvre des politiques, la responsabilité et la qualité des cadres.

Pour la première fois, le projet de programme d’action pour la mise en œuvre de la résolution du Congrès national du Parti fait partie intégrante du projet de rapport politique, accompagné d’une annexe sur les principaux indicateurs de développement économique et social pour la période 2026-2030 et d’une annexe sur les objectifs de croissance par secteur, domaine et localité.

- Nguyên Duc Hà, ancien directeur du Département des organisations du Parti à la base relevant de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti : "Outre le rapport politique, le Comité central du Parti se dote d’un programme d’action pour la mise en œuvre de la résolution, mais celui-ci est soumis directement au Congrès pour discussion. Cela permet de remédier aux lenteurs de la mise en œuvre. Nous savons à l’avance comment déployer les travaux après le Congrès. Auparavant, le programme d’action du mandat n’était élaboré qu’au deuxième plénum du Comité central du Parti. Pour la première fois, le Parti a fait de la +protection de l’environnement+ une tâche centrale, au même titre que le développement économique et social, créant ainsi un système à trois piliers pour le développement durable du pays."

Photo : CTV/CVN

- Prof.-Dr Phan Xuân Son - ancien directeur de l’Institut de politique de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh : "Certaines tâches que nous n’avions pas jugées prioritaires auparavant le seront désormais. Par exemple, les questions environnementales : si le développement socio-économique est la tâche centrale, nous y ajoutons la dimension environnementale. Dans la vision du développement national pour la nouvelle période, les projets de documents considèrent le développement de l’économie privée comme un principal moteur de l’économie. Cela marque un progrès significatif dans la prise de conscience, la théorie et la pratique du Parti en matière de développement d’une économie de marché à orientation socialiste".

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

- Trân Van Khai, vice-président de la Commission des sciences, des technologies et l’environnement de l’Assemblée nationale : "Les documents énoncent clairement que la priorité est accordée à la science et à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique en tant que principaux moteurs de l’économie, et que le secteur privé est le moteur le plus important - deux principes conformes aux résolutions 57 et 68 du Poliburo. De nombreuses personnes ont été particulièrement impressionnées par l’inclusion de la notion de +bonheur+ dans le thème du XIVe Congrès national du Parti, faisant du +bonheur du peuple+ un critère d’évaluation pour toutes les politiques et stratégies."

- Pham Van Huân, directeur adjoint de l’Hôpital général Hai Duong, de la ville de Hai Phong : "En matière de santé, nous nous attachons à améliorer la qualité de vie de la population et nous y ajoutons un nouvel indicateur : l’indice du bonheur. Cette année, le XIVe Congrès national du Parti a intégré cet indice dans son programme. C’est un objectif que nous poursuivons afin que chacun puisse jouir d’une vie prospère et heureuse, conformément aux souhaits du Président Hô Chi Minh."

La consultation sur les projets de documents du XIVᵉ Congrès national du Parti a mis en lumière une réalité essentielle : le peuple se tourne vers le Parti. Les millions de contributions recueillies au cours du dernier mois constituent un précieux témoignage du lien étroit entre le Parti et la population, illustrant une démocratie réelle et l’intelligence collective de la société dans le choix de la voie de développement.

Lorsque chaque citoyen exprime son opinion, lorsque chaque scientifique formule une recommandation, tous participent directement à l’élaboration de la voie de développement du pays. Et quand la volonté du Parti s’harmonise avec les aspirations du peuple, quand les projets de documents résultent de la réflexion de millions de personnes, alors c’est la force qui permettra au pays de s’élever et de prendre son envol.

VNA/CVN