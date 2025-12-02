Cuba - Vietnam : 65 ans d’amitié, la presse en première ligne

Depuis 65 ans, l’amitié et la solidarité exceptionnelles entre les peuples cubain et vietnamien n’ont cessé de se consolider et de se renforcer, la presse jouant un rôle fondamental dans le développement et la promotion de cette relation loyale et indéfectible.

Photo : Viêt Hùng/VNA/CVN

C'est ce qu'a déclaré le président de l’Union des journalistes de Cuba (UPEC), Ricardo Ronquillo Bello, dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 65ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre Cuba et le Vietnam (2 décembre 1960).

"La relation entre Cuba et le Vietnam repose en grande partie sur la presse", a-t-il affirmé. Il a rappelé qu’au XIXe siècle déjà, José Martí, à une époque où n’existaient ni nouvelles technologies ni moyens de communication modernes, avait offert dans son célèbre texte Promenade au pays des Annamites une description d’une grande beauté et d’une grande précision du peuple vietnamien, louant son patriotisme et son éthique du travail.

De même, selon Ricardo Ronquillo Bello, tout au long du XXᵉ siècle, lors de la lutte du Vietnam contre l’impérialisme américain, les journalistes cubains ont exercé une influence décisive sur la perception internationale de cette guerre. Parmi eux, Santiago Álvarez et surtout Marta Rojas, dont les reportages ont contribué à sensibiliser l’opinion mondiale à l’injustice de cette agression.

Marta Rojas a combattu aux côtés des guérilleros sur le front, a participé aux combats au Vietnam et fut la dernière journaliste à interviewer le Président bien-aimé Hô Chi Minh, a-t-il rappelé.

La presse cubaine a toujours accompagné le peuple vietnamien, tant durant la guerre d’indépendance et de réunification nationale que dans l’œuvre de construction et de développement du pays aujourd’hui, a-t-il insisté.

Ces dernières années, la coopération entre la presse et les médias des deux pays s'est considérablement renforcée grâce à l'échange de délégations de travail. Ces dernières partagent leur expertise en matière de diffusion de l'information, de propagande et de sauvegarde des fondements idéologiques du Parti, et s'attachent à promouvoir conjointement l'image du Vietnam et de Cuba, et surtout, la relation fraternelle particulière qui les unit, auprès des lecteurs du monde entier, a-t-il déclaré.

À l’ère numérique, Cuba et le Vietnam doivent renforcer encore davantage leur coopération médiatique afin de combattre les discours hostiles, la manipulation, la désinformation et l’instrumentalisation des nouvelles technologies, qui visent à saper la confiance dans la direction du Parti et à porter atteinte au prestige du système socialiste, a-t-il mis en garde.

L’accord de coopération signé en 2015 entre l’Union des journalistes de Cuba et l’Association des journalistes du Vietnam constitue un cadre juridique solide qui nous rapproche non seulement sur les plans théorique et pratique, mais aussi sur celui des valeurs, afin de relever ensemble les défis de l’ère numérique, a souligné Ricardo Ronquillo Bello.

Il a enfin estimé que l’expérience vietnamienne en matière d’utilisation de l’intelligence artificielle pour détecter et prévenir la désinformation est extrêmement précieuse pour Cuba, particulièrement dans le contexte actuel où le pays doit faire face à de nombreuses difficultés dues à l'embargo américain.

VNA/CVN