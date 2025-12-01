L'héritage historique et la valeur sacrée des relations spéciales Vietnam - Laos

À la veille de la visite officielle d'État du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, au Laos, où il participera aux célébrations du 50 e anniversaire de la Fête nationale du Lao, au 105 e anniversaire de la naissance du président Kaysone Phomvihane, et coprésidera la Rencontre de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire évolutionnaire lao (PPRL) du 1 er au 2 décembre 2025, les médias lao ont publié, les 27 et 28 novembre, une série d'articles saluant la relation spéciale Vietnam - Laos.

Ces publications louent l'amitié fidèle, pure et rare, fondée sur des bases historiques solides et une coopération globale, la décrivant comme un héritage historique d'une valeur sacrée et une relation spéciale unique au monde.

Des publications du journal Pasaxon - organe central du PPRL - ont souligné que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam - Laos constituent un patrimoine inestimable, forgé durant les années de révolution et cultivé par d'innombrables générations. Cette relation, dépassant le cadre d'un simple voisinage, est décrite comme une alliance de confiance, de profonde affection et de partage intense sur près d'un siècle. Les articles rappellent que les Présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong ont posé les fondations de cette relation, et que la création du Parti communiste indochinois en 1930 fut un moment décisif, guidant les deux nations sur une voie commune de lutte.

Durant les années de guerre, les peuples des deux pays ont lutté côte à côte. La présence des volontaires et experts vietnamiens au Laos fut un symbole d'internationalisme pur, contribuant à la victoire de la libération nationale laotienne. Inversement, l'appui du peuple lao aux troupes vietnamiennes a cimenté une alliance de combat inébranlable, avec la piste Hô Chi Minh comme preuve historique de cette solidarité.

Coopération élargie et approfondie

Le jalon diplomatique fut établi le 5 septembre 1962, suivi par la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam - Laos le 18 juillet 1977. Ces documents fournissent le cadre juridique solide pour le développement ultérieur de la relation spéciale, orientant les deux pays vers la construction et la défense du socialisme.

À l'ère du développement, la coopération s'est élargie et approfondie, reposant sur une confiance politique renforcée par des rencontres et des échanges de haut niveau réguliers. La défense et la sécurité demeurent un pilier essentiel, avec une coordination étroite pour la protection des frontières, la sécurité interne et la lutte contre la criminalité transnationale.

Sur le plan économique, le Vietnam est un des trois plus grands investisseurs au Laos, avec des projets majeurs dans l'énergie, l'agriculture et la finance. L'accès facilité du Laos au port vietnamien de Vung Ang est une mesure stratégique qui permet au pays enclavé de s'ouvrir au commerce international et de concrétiser son ambition de devenir un centre de connectivité régionale. Parallèlement, la coopération dans l'éducation est vitale, avec l'octroi de milliers de bourses aux étudiants et cadres laotiens, formant ainsi les futures générations de leaders et de ponts fiables entre les deux nations.

Les articles de l'Agence de presse lao Pathetlao ont également réitéré que les relations Laos - Vietnam est un modèle d'amitié sincère, construite par le sang et les sacrifices. Cette solidarité spéciale est considérée comme une loi fondamentale et le socle de stabilité pour les deux nations, qui continuent de se soutenir mutuellement sur les forums régionaux et internationaux.

Les deux Partis, États et peuples s'engagent à préserver et à promouvoir ce patrimoine inestimable. Les articles concluent que, face aux incertitudes régionales et mondiales, la relation spéciale Vietnam - Laos demeure un point d'appui stratégique essentiel pour la stabilité, la prospérité et le développement durable des deux pays, confirmant ainsi sa valeur sacrée et inaltérable pour les générations futures.

