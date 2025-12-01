La visite du SG Tô Lâm au Laos revêt une grande importance pour les relations bilatérales

La visite d'État du secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, de son épouse et d'une délégation vietnamienne de haut rang au Laos est un événement d'une profonde signification politique et historique pour le développement des relations entre les deux pays.

C’est ce qu’a affirmé Bounleua Phandanouvong, chef de la Commission centrale des relations extérieures du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), lors d'un échange avec un journaliste de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Laos, à l'occasion de la visite d'État au pays du dirigeant Tô Lâm, de son épouse et de la délégation vietnamienne pour assister aux célébrations du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos et coprésider la réunion de haut niveau entre le PCV et le PPRl, qui s'est tenue les 1er et 2 décembre.

Photo : VNA/CVN

Il s'agit également de la première visite d'État de Tô Lâm au Laos en sa qualité de secrétaire général du PCV, témoignant du profond respect du Parti et de l'État vietnamiens pour le Laos, a-t-il affirmé. Cette visite s'inscrit dans un contexte de nombreuses manifestations importantes organisées par le Laos, notamment le 105e anniversaire de la naissance du président Kaysone Phomvihane.

Bounleua Phandanouvong a souligné que cette visite insufflerait une grande motivation au Parti, à l'État et au peuple laotiens. Elle témoignera également de l'amitié et de la solidarité particulières qui unissent le Laos et le Vietnam, perpétuant ainsi la tradition de solidarité lors des luttes pour la libération nationale et dans la cause actuelle de la protection et du développement du pays.

Cet événement a également confirmé la position commune des dirigeants des deux Partis et des deux États quant au renforcement et au développement de cette amitié, de cette solidarité et de cette coopération globale entre le Vietnam et le Laos. Il s'agit d'une occasion importante de sensibiliser toutes les couches de la population des deux pays, et en particulier les jeunes, afin d'approfondir la compréhension et d'encourager la responsabilité de préserver et de promouvoir cette relation spéciale.

À cette occasion, le dirigeant lao a formulé ses meilleurs vœux pour que l'amitié, la solidarité et la coopération globales entre les deux Partis, les deux États et les peuples du Laos et du Vietnam perdurent.

VNA/CVN