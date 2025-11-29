Le secrétaire général du PCV au Laos pour approfondir les relations spéciales bilatérales

La visite d’État au Laos du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, du 1 er au 2 novembre, revêt une importance historique, renforçant la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre les deux pays, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm.

Lors d’un entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Vientiane, le diplomate a souligné que ce voyage témoigne du respect, de la profonde affection et du soutien mutuel indéfectible qui unissent les deux peuples, et ouvre de nouvelles perspectives de coopération pour l’ère nouvelle. Cette visite coïncide avec le 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos, un jalon marquant dans le développement du Laos.

Les deux parties procéderont à un échange d’informations sur la situation dans leurs pays respectifs. Outre le bilan de la coopération menée ces cinq dernières années dans les domaines politique, de la défense, de la sécurité, de la diplomatie, de l’économie, de la culture, de l’éducation, de la santé, de la science et de la technologie, les deux pays renforceront leur coopération stratégique en matière de sécurité et de développement et accroîtront l’efficacité de leur collaboration à tous les niveaux en maintenant des visites et des réunions de haut niveau, a-t-il souligné.

Les deux pays s’engagent également à créer des changements révolutionnaires et stratégiques dans les domaines de l’économie, du commerce, des investissements et des infrastructures ; à intensifier leur coopération culturelle, éducative et les échanges entre leurs peuples afin d’approfondir les liens entre eux ; et à signer des documents clés établissant un cadre juridique et de nouvelles orientations pour une coopération conforme au développement et aux intérêts communs.

Selon l’ambassadeur Nguyên Minh Tâm, la défense, la sécurité et les relations étrangères constituent des piliers essentiels, garantissant la stabilité politique, l’ordre social et la protection de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale. Il a souligné que, dans un contexte international complexe, le maintien et le renforcement des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, de manière approfondie, concrète et efficace, revêtent une importance stratégique.

Pour consolider ces relations spéciales dans cette nouvelle phase, les deux pays devraient s’attacher à renforcer leurs fondements politiques, à coordonner leurs efforts en matière de sécurité et de développement durable, et à développer leur coopération dans les domaines de l’économie, des infrastructures, de la logistique, des énergies renouvelables, des télécommunications, du tourisme, des chaînes de production et de consommation, de l’innovation et du développement durable, a-t-il souligné.

Le diplomate a également insisté sur la nécessité de privilégier le facteur humain et les échanges entre les peuples, l’éducation et la formation, le rapprochement des jeunes, des étudiants et des élèves, ainsi que le renforcement de la coordination au sein des instances internationales, de l’ASEAN et des mécanismes de la sous-région du Mékong.

Il a exprimé sa pleine confiance dans le fait que, forts de leur tradition de solidarité spéciale, de leur confiance politique solide et de la volonté commune de leurs peuples, le Vietnam et le Laos continueront de se tenir côte à côte, de se développer ensemble et de promouvoir ensemble la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre les deux pays, pour un développement durable et pérenne.

