Nestlé affirme le rôle stratégique du Vietnam dans sa démarche de développement durable

Le directeur général de Nestlé Zone Asie, Océanie et Afrique (Zone AOA), Remy Ejel, a réitéré que le Vietnam est en train de devenir l’un des principaux moteurs de croissance pour Nestlé dans l’ASEAN.

Dans une interview accordée à la presse, Remy Ejel a déclaré que Nestlé est fière d’accompagner le Vietnam grâce à des produits emblématiques tels que Nescafé, KitKat et Maggi, tout en restant déterminée à améliorer la qualité de vie des consommateurs par le biais de la nutrition, de la santé et du bien-être.

Le groupe accorde une grande importance au marché vietnamien, caractérisé par une forte croissance de la consommation et un potentiel d’investissement significatif, a-t-il affirmé, ajoutant que le pays représente non seulement un marché intérieur important, mais qu’il s’impose également comme une plateforme d’exportation clé pour l’entreprise.

Par ailleurs, la présence de ressources humaines qualifiées, d’une main-d’œuvre dynamique, la stabilité du marché et un environnement politique favorable font du Vietnam une destination d’investissement à long terme pour Nestlé, a-t-il souligné.

Concernant l’engagement de Nestlé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, Remy Ejel a indiqué que l’entreprise est en avance sur son calendrier grâce à son réseau mondial de R&D et à la promotion de pratiques agricoles régénératrices.

L’agriculture est un axe stratégique car elle est responsable de près des deux tiers des émissions totales et constitue un domaine où l’innovation scientifique et technologique peut engendrer des transformations profondes, a-t-il ajouté.

Expliquant pourquoi Nestlé a choisi le Vietnam comme plateforme d’investissement dans le café, il a indiqué que l’entreprise y achète chaque année pour près de 700 millions de dollars de café.

Il a souligné les atouts géographiques du Vietnam, sa main-d’œuvre qualifiée et le fort esprit de collaboration qui règne entre le gouvernement et les agriculteurs. De plus, le Vietnam ne se contente pas de fournir des grains de café vert, mais joue également un rôle crucial dans la transformation, maillon essentiel de la chaîne de valeur mondiale du café.

Par ailleurs, Binu Jacob, PDG de Nestlé Vietnam, a déclaré que la collaboration avec l’Institut des sciences et technologies agricoles et forestières des hauts plateaux du Centre témoigne des efforts de Nestlé en matière de transfert de technologie, depuis la fourniture de plants de qualité et résistants au climat jusqu’à l’accompagnement des agriculteurs pour améliorer leurs rendements.

Il a noté que les agriculteurs vietnamiens sont ouverts d’esprit et désireux d’innover, créant ainsi un écosystème favorable au programme de formation de formateurs de Nestlé, dans le cadre duquel 120 agriculteurs leaders forment 23.000 autres agriculteurs.

Selon Remy Ejel, les incertitudes économiques et politiques mondiales n’affectent pas les projets d’investissement de Nestlé au Vietnam, l’entreprise s’inscrivant dans une stratégie à long terme. Des liens étroits avec le secteur agricole et une efficacité de production supérieure permettent au pays de maintenir son rôle stratégique.

En vue d’atteindre l’objectif du Vietnam de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045, Nestlé est prête à y contribuer selon trois axes : le transfert de technologies, la stimulation de la croissance économique par l’investissement et le développement des talents locaux. Concrètement, Nestlé collabore avec des instituts de recherche agronomique pour appliquer et transférer des avancées technologiques adaptées au Vietnam.

"Nous investissons continuellement au Vietnam depuis des décennies, et plus particulièrement ces trois dernières années. Nos investissements de ces trois dernières années sont presque équivalents au total des investissements des 25 premières années, témoignant de notre confiance dans le pays et de notre engagement à investir pour l’avenir. Plus nous investissons de capitaux au Vietnam, plus nous contribuons à la croissance du PIB", a déclaré Remy Ejel.

Nestlé Vietnam a signé un protocole d’accord avec plusieurs universités techniques selon le modèle de la "Triple Hélice" (Université - Industrie - Gouvernement) et prévoit de soutenir les étudiants en agriculture, notamment dans les Hauts Plateaux du Centre, afin d’inciter les jeunes à se tourner vers une agriculture intelligente et durable.

"Cela correspond également à la philosophie de Nestlé, qui consiste à créer de la valeur partagée. En affaires, il ne s’agit pas uniquement de profit ; nous voulons que la communauté, le gouvernement et la jeunesse vietnamienne en bénéficient", a-t-il encore indiqué.

