Un mécanisme clé pour un partenariat stratégique approfondi Vietnam - Laos

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong a souligné le rôle important du Comité Intergouvernemental Vietnam - Laos dans la promotion des relations bilatérales.

Le Comité Intergouvernemental Vietnam - Laos constitue un mécanisme essentiel pour concrétiser les relations de "grande amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de connexion stratégique" entre les deux Partis et les deux États, a souligné le vice-ministre Nguyên Manh Cuong, lors d’une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l'occasion de la 48e session du Comité.

Il a souligné le caractère particulier de la 48e réunion. Non seulement, elle est l'occasion de passer en revue les accords de coopération annuels, mais elle intervient aussi immédiatement après la rencontre de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL). De plus, la réunion marque la clôture de la période de coopération 2021-2025 et prépare la nouvelle phase avec une vision stratégique plus large.

Coprésidée par les Premiers ministres Pham Minh Chinh et Sonexay Siphandone, la réunion témoigne de l'intérêt et de la haute détermination politique des dirigeants des deux pays à cultiver cette relation unique. Le Comité, en place depuis 48 ans, joue un rôle central en assurant la mise en œuvre concrète de tous les engagements et orientations définis par les deux Partis et les deux États, incarnant l'esprit de partage, de soutien mutuel et de développement commun.

Le vice-ministre Nguyên Manh Cuong a précisé que les deux parties allaient procéder à une évaluation complète des résultats de la coopération au cours des cinq dernières années (2021-2025). Malgré les turbulences régionales et mondiales, la coopération Vietnam - Laos a continué de se développer et de produire des résultats très positifs. En outre, la réunion revêt une orientation stratégique car elle définit les orientations pour 2026 et les années suivantes, en s'appuyant sur les récents accords de haut niveau. Elle vise aussi à faire de la coopération économique un pilier stratégique, renforçant ainsi les relations bilatérales dans tous les domaines.

Évaluant la période 2021-2025, Nguyên Manh Cuong a indiqué que, malgré les défis mondiaux (concurrence stratégique, catastrophes naturelles, pandémie de COVID-19), les relations spéciales Vietnam - Laos se sont consolidées. Sous la direction des deux Partis, la coordination a été proactive, flexible et efficace. Cela a permis de surmonter les difficultés et d'accélérer les projets de coopération clés, créant un nouvel élan dans les domaines politique, économique, de défense, de sécurité et socio-culturel.

Les deux parties ont organisé des conférences pour concrétiser les accords de haut niveau, ce qui a contribué au renforcement des liens politiques, décrits comme le noyau des relations bilatérales.

En matière de défense, de sécurité et d’affaires extérieures, la coopération continue d’être décrite comme un pilier des relations entre les deux pays. Dans les domaines économiques, commerciaux et d’investissement, plusieurs avancées sont mentionnées. Des projets de grande échelle dans l’énergie et l’exploitation minière ont été accélérés. À ce jour, 276 projets vietnamiens sont répertoriés au Laos, pour un capital enregistré de plus de 6,21 milliards de dollars, dont environ 3 milliards déjà décaissés.

Le vice-ministre a conclu en exprimant sa fierté quant aux efforts intergénérationnels qui ont rendu les relations Vietnam - Laos "exemplaires, fidèles, pures et uniques au monde". Il a exprimé sa confiance en un avenir radieux pour les deux pays et pour la solidarité spéciale Vietnam - Laos.

