Ambassadrice du Laos au Vietnam

Renforcer la confiance politique et promouvoir une coopération concrète Vietnam - Laos

La visite d’État au Laos du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, coïncide avec la célébration de nombreuses étapes marquantes de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux pays, a souligné l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh.

À l'occasion de la visite d'État au Laos du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, prévue pour coïncider avec le 50ᵉ anniversaire de la Fête nationale lao ainsi qu'avec la réunion de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) les 1ᵉʳ et 2 décembre 2025, l'ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a souligné, dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), l'importance de cette séquence diplomatique particulièrement dense.

Cette visite sera immédiatement suivie de la 48ᵉ réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, coprésidée par les Premiers ministres des deux pays du 2 au 3 décembre.

Selon l'ambassadrice, la visite du secrétaire général Tô Lâm intervient à un moment où les deux pays célèbrent ensemble de nombreuses étapes importantes de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam. Elle y voit un signal fort témoignant de la priorité constante que le Vietnam accorde au Laos, dans un contexte international et régional complexe.

Cette visite devrait insuffler un nouvel élan à la coopération stratégique bilatérale, notamment dans les domaines économique, de la connectivité des infrastructures, de l'énergie, du commerce et de la formation. Les deux parties examineront et accéléreront la mise en œuvre des accords de haut niveau déjà conclus, tout en définissant de nouvelles orientations de coopération adaptées aux réalités de chaque pays.

En outre, elle revêt également une signification particulière pour les populations des deux pays, en réaffirmant que la relation Laos-Vietnam constitue un héritage précieux que les générations actuelles et futures ont la responsabilité de préserver et de valoriser. Selon l'ambassadrice, les résultats attendus de la visite devraient contribuer à renforcer la confiance politique, promouvoir une coopération substantielle et apporter des bénéfices concrets aux peuples lao et vietnamien.

Les discussions de haut niveau porteront sur la mise en œuvre des accords précédents, notamment dans les domaines politique, diplomatique, de la défense et de la sécurité, ainsi que dans les secteurs économique, commercial et de l'investissement.

Les deux dirigeants procéderont également à des échanges approfondis sur le renforcement de la connectivité stratégique entre leurs économies, en particulier dans le développement des infrastructures de transport, de l'énergie, de la logistique et des principaux corridors économiques. Le Laos apprécie à sa juste valeur le rôle des entreprises vietnamiennes et souhaite que le Vietnam reste un partenaire clé dans ses projets d'infrastructures prioritaires, conformément à son ambition de devenir un hub régional de connectivité.

La coopération dans l'éducation, la formation de ressources humaines qualifiées, la transformation numérique, le tourisme et les échanges entre les peuples restera également un moteur essentiel du partenariat, au service du développement durable des deux pays.

Concernant la 48ᵉ réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, l'ambassadrice a indiqué que les deux Premiers ministres procéderont à une évaluation globale de la mise en œuvre du procès-verbal de la session précédente, identifieront les difficultés persistantes et discuteront de nouvelles initiatives visant à approfondir la coopération bilatérale.

Coopération économique

Interrogée sur l'efficacité de la coopération économique, l'ambassadrice Khamphao Ernthavanh a souligné que les relations économiques, commerciales et d'investissement entre le Laos et le Vietnam avaient connu, ces dernières années, une progression soutenue. Elle a rappelé que le Vietnam figure parmi les trois plus grands investisseurs au Laos, avec des milliards de dollars engagés dans des secteurs clés : énergie, mines, agriculture de haute technologie, télécommunications, banque et infrastructures de transport. De nombreux projets stratégiques ont été mis en œuvre avec efficacité, contribuant de manière tangible au développement socio-économique du Laos et jetant les bases d'un commerce bilatéral durable.

L'ambassadrice a également mis en avant la forte dynamique des échanges commerciaux. En 2024, le commerce bilatéral a atteint un record de plus de 2,25 milliards de dollars. Pour les neuf premiers mois de 2025, les échanges sont estimés à environ 2,36 milliards de dollars, en nette hausse par rapport à la même période de l'année précédente. Les postes frontaliers et les zones économiques frontalières jouent, a-t-elle souligné, un rôle essentiel dans la facilitation du commerce, la création d'emplois et l'amélioration du niveau de vie des populations des deux côtés de la frontière.

S'agissant des orientations prioritaires pour les années à venir, elle a estimé que les deux pays devraient accorder une attention particulière au développement des infrastructures de transport et des services logistiques afin de renforcer la connectivité stratégique de leurs économies. Elle a également mentionné le fort potentiel de la coopération énergétique, notamment dans l'hydroélectricité et les énergies renouvelables, domaines où le Laos dispose d'atouts notables.

Elle a par ailleurs évoqué les perspectives de coopération dans l'agriculture de haute technologie, la transformation agroalimentaire, la numérisation et la formation de ressources humaines de qualité.

Abordant la question du maintien du caractère "spécial", "fidèle" et "pur" des relations bilatérales dans un contexte régional et international complexe, l'ambassadrice a insisté sur la nécessité de renforcer la confiance politique, de multiplier les échanges de haut niveau et d'approfondir la coopération dans l'économie, la défense, la sécurité et les échanges entre les peuples. Elle a souligné l'importance de sensibiliser la jeune génération à l'histoire de fondation et de développement des relations Laos-Vietnam.

À l'occasion du 50ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Laos, l'ambassadrice Khamphao Ernthavanh a exprimé sa profonde gratitude au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens, soulignant l'affection particulière, fidèle et sincère que le Vietnam accorde au Laos, un trésor précieux que le Laos chérit profondément.

Elle a enfin exprimé sa conviction que, grâce à l'unité, à la confiance et à la solidarité solides entre les deux peuples, les relations Laos - Vietnam continueront de se renforcer, apportant paix, stabilité et prospérité. Le Laos considère toujours le Vietnam comme un ami et un frère proche dont il est très fier.

