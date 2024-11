L’économie vietnamienne est sur la bonne voie

Le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a indiqué que grâce aux résultats obtenus au cours des dix derniers mois, les organisations internationales continuaient d’apprécier hautement les perspectives de développement et de croissance économique du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, en octobre, l’indice des directeurs d’achat (Purchasing Managers Index - PMI) des industries manufacturières au Vietnam a atteint 51,2 points, contre 47,3 points en septembre, dépassant à nouveau la barre des 50 points après les perturbations causées par le super typhon Yagi. C’est l’un des facteurs favorisant la croissance économique au cours des derniers mois de 2024.

Risques et défis

Selon le rapport annuel “Earning Insight 2024”, récemment rendu public par Vietnam Report, l’optimisme des entreprises concernant les perspectives de croissance économique pour l’ensemble de l’année s’améliore de plus en plus. Le taux d’entreprises qui prévoient une croissance de 6% à 6,5% et au-dessus de 6,5% a fortement augmenté.

Vu Dang Vinh, directeur général de Vietnam Report, a informé que la Banque asiatique de développement (BAD) venait d’ajuster ses prévisions concernant la croissance du Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam, qui devrait atteindre 6% en 2024 et 6,2% l’an prochain. Il a également indiqué que la Banque mondiale (BM), elle, prévoyait que la croissance du pays atteindrait 6,1% cette année et 6,5% en 2025. Ces chiffres sont tous proches de l’objectif fixé par l’Assemblée nationale vietnamienne, situé entre 6% et 6,5%.

Cependant, il existe encore de nombreux risques et défis qui peuvent affecter cette croissance. En effet, le texte de Vietnam Report a également souligné les inquiétudes des entreprises concernant certains risques liés aux tensions géopolitiques prolongées et aux changements dans les politiques commerciales de certaines économies après les élections.

Pour atteindre l’objectif de croissance économique de 2024, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, a déclaré avoir proposé que le gouvernement se concentre sur six mesures clés, la première et la plus importante étant de continuer à améliorer les institutions.

En octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la dépêche officielle numérotée 103 visant à aider les entreprises à surmonter les difficultés et à promouvoir la production, ainsi que les activités commerciales. Il a également signé la dépêche N°104 datant du 8 octobre 2024, qui appelle à l’accélération du décaissement des investissements publics au cours des derniers mois de 2024, en plus de la dépêche N°108 du 18 octobre relative à la promotion de la reprise de la production agricole après le typhon Yagi.

Selon le député Trân Anh Tuân, de Hô Chi Minh-Ville, avec une forte détermination de l’ensemble du système politique, ainsi que des signes encourageants, il est probable que les 15 objectifs fixés par l’Assemblée nationale en matière de développement socio-économique seront atteints, dont une croissance de 7%.

Selon le rapport du gouvernement, en neuf mois, le pays a obtenu de nombreux résultats importants dans la plupart des domaines. On estime que cette année 14 des 15 objectifs seront atteints ou dépassés. En particulier, la croissance du PIB en neuf mois a atteint 6,82% et devrait, pour l’ensemble de l’année, se situer entre 6,8 et 7%, supérieur à l’objectif fixé par l’Assemblée nationale (6 à 6,5%).

Photo : VNA/CVN

Solutions appropriées

L’indice des prix à la consommation sur neuf mois a augmenté de 3,88%. Les recettes du budget de l’État ont atteint plus de 85% de l’objectif annuel, en hausse de 17,9% sur un an. La structure économique évolue positivement vers le développement de l’économie numérique et de l’économie verte, avec une augmentation de la proportion des secteurs de l’industrie, de la construction et des services, et une baisse de celle du secteur agricole.

Concernant les principales tâches et solutions en 2025, le gouvernement donnera la priorité à la promotion de la croissance et à la poursuite du renouvellement des moteurs de croissance traditionnels. Il accélérera aussi le décaissement des investissements publics dès le début de l’année, notamment pour les programmes, projets et travaux nationaux importants pour maintenir la stabilité macroéconomique, contrôler l’inflation et assurer les grands équilibres de l’économie.

La Commission économique de l’Assemblée nationale recommande au gouvernement de suivre de près l’évolution de la situation économique et politique mondiale, les réponses politiques des principales économies, ainsi que la situation des prix, l’inflation, la tendance à la baisse des taux d’intérêt et la réduction du resserrement monétaire, afin de trouver de manière proactive des solutions appropriées.

Dans le même temps, il faut continuer à profiter des opportunités de développement de l’économie numérique, restructurer efficacement l’économie, et promouvoir l’économie verte et circulaire, le commerce électronique et des modèles commerciaux nouveaux et efficaces.

Thê Linh/CVN