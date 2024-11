Le Premier ministre se penche sur le projet d'autoroute Dông Dang-Trà Linh

Photo : VNA/CVN

Le projet Dông Dang-Trà Linh s’étend sur 121 km, reliant les provinces de Lang Son et Cao Bang.

À cette occasion, le Premier ministre a demandé aux entreprises et aux autorités locales de promouvoir l'esprit de solidarité, de surmonter les difficultés et d'accélérer le rythme des travaux afin de mettre cette autoroute à la circulation l’année prochaine pour célébrer les grandes fêtes du pays.

Ensuite, le chef du gouvernement a eu une réunion avec les responsables des provinces de Cao Bang et Lang Son, ainsi que du ministère des Transports et des services concernés, pour évaluer l’avancement de ce projet.

Lors de cette séance de travail, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance des projets d'autoroute Dông Dang-Trà Linh et Huu Nghi-Chi Lang. Ces deux infrastructures routières stratégiques traversent de nombreux sites historiques et ne font pas seulement le lien entre les routes régionales, mais s’intègrent également au réseau d’autoroutes Nord-Sud et se connectent à la Chine.

Photos : VNA/CVN

Ce projet vise à atteindre l’objectif de disposer de 3.000 km d'autoroutes d'ici fin 2025 et 5.000 km d'ici 2030, contribuant ainsi au développement socio-économique, non seulement pour les provinces de Cao Bang et Lang Son, mais pour l’ensemble de la région et du pays.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh et sa délégation ont reçu un rapport sur la mise en œuvre du projet pilote de construction de portes frontalières intelligentes au poste de frontière internationale Huu Nghi (Vietnam) - Youyi Guan (Chine).

VNA/CVN