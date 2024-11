Hung Yên s’emploie à développer ses spécialités locales

Selon le Service provincial de l’agriculture et du développement rural, en six ans de mise en œuvre du programme OCOP (One Commune, One Product - À chaque commune son produit), plusieurs localités et établissements locaux sont parvenus à aménager des zones de matières premières. Les départements, services et localités ont lancé de nombreux programmes, projets et modèles pour soutenir le développement de produits OCOP.

Actuellement, Hung Yên compte 271 produits OCOP reconnus, dont 225 produits 3 étoiles et 46 produits 4 étoiles.

