Nouvelle avancée dans les relations commerciales entre le Vietnam et Israël

Photo : VNA/CVN

Selon le diplomate, les exportations et les importations du Vietnam vers et depuis ce pays devraient atteindre respectivement environ 850 millions d'USD et plus de 2,15 milliards d'USD.

Avec plus de 153 millions d'USD d'investissements directs étrangers, Israël est le deuxième plus grand investisseur du Vietnam au Moyen-Orient, après la Turquie, et se classe au 44e rang parmi les 146 pays et territoires investissant au Vietnam. Pendant ce temps, les investissements du Vietnam en Israël ont jusqu'à présent dépassé les 40 millions d'USD.

L'Accord de libre-échange entre le Vietnam et Israël (VIFTA), qui doit entrer en vigueur en novembre, devrait renforcer davantage leurs liens bilatéraux en matière de commerce et d'investissement.

Vaste potentiel de coopération

S'exprimant lors d'une réunion le 11 novembre avec l'ambassadeur du Vietnam en Israël, Ly Duc Trung, le ministre israélien de l'Économie et de l'Industrie, Nir Barkat, a apprécié les efforts des deux parties, qui ont travaillé pendant sept ans avec 12 cycles de négociations et une année pour finaliser les procédures juridiques, afin que le VIFTA puisse être effectivement mis en œuvre.

Nir Barkat a également souligné le vaste potentiel de coopération du marché vietnamien, le considérant comme une porte d'entrée stratégique pour Israël pour accéder à d'autres marchés d'Asie du Sud-Est. Notant la perspective d'établir une ligne aérienne directe entre les deux pays, il s'est engagé à soutenir les entreprises d'aviation dans la réalisation de cet objectif.

Le projet de loi "ce qui est bon pour l'Europe est aussi bon pour Israël", qui devrait entrer en vigueur début 2025, alignera les normes d'importation israéliennes pour les biens de consommation sur les réglementations de l'Union européenne (UE). Les exportations vietnamiennes vers l'UE répondent déjà à ces normes dans le cadre de l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), ce qui leur permet d'entrer plus facilement en Israël une fois que l'accord entrera en vigueur.

Actuellement, Israël est le troisième partenaire commercial du Vietnam, le quatrième marché d'exportation et le deuxième marché d'importation au Moyen-Orient. L'année dernière, les échanges commerciaux bilatéraux se sont élevés à environ 2,68 milliards d'USD, dont 631 millions des exportations vietnamiennes.

VNA/CVN