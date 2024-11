Haï Phong, l'une des six premières localités en termes d’attraction d'investissements étrangers

Le Comité populaire de la ville de Hai Phong (Nord) a tenu le 14 novembre une conférence pour remettre des certificats d'investissement aux projets autorisés en novembre dans ses zones économiques et industrielles. L'événement a été honoré de la présence du secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm.

Au cours de cette conférence, les autorités municipales ont octroyé des certificats d'investissement à 12 projets qui comprennent à la fois de nouveaux capitaux et des investissements additionnels, pour un montant total de 1,8 milliard de dollars. Au cours des 11 premiers mois de l’année, le montant total des investissements directs étrangers (IDE) à Hai Phong s'élève à environ 3,5 milliards de dollars, représentant 140% de l'objectif annuel.

Le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Tùng, a souligné que la présence du secrétaire général Tô Lâm à cet événement témoignait de l'importance accordée par les dirigeants du Parti et de l'État à l'attraction des IDE, et particulièrement à Hai Phong.

Croissance annuelle moyenne de plus de 11%

Ces dernières années, Hai Phong a enregistré une croissance annuelle moyenne de plus de 11%. Au cours des neuf premiers mois de l'année en cours, la ville a connu une croissance de 9,77%. Actuellement, Hai Phong figure parmi les six premières localités du pays en termes d'attraction d'investissements étrangers. À ce jour, la ville a drainé 1.000 projets d'IDE provenant de 40 pays et territoires, cumulant un capital total de 32,2 milliards de dollars, ainsi que 228 projets d'investissement nationaux d'une valeur de 13,7 milliards de dollars.

Le taux d'occupation des zones industrielles de Hai Phong atteint actuellement 70%. Son taux d'investissement moyen par hectare s'élève à environ 13 millions de dollars, soit le triple de la moyenne nationale. L'attraction d’investissements étrangers à Hai Phong a connu une croissance notable ces dernières années.

Depuis janvier 2021, le montant des investissements dans la ville a atteint 14,5 milliards de dollars. Hai Phong se positionne comme une destination prisée par de nombreux investisseurs majeurs, ce qui est favorable à une participation plus profonde aux chaînes de valeur mondiales. Les projets remarquables sont ceux du groupe LG, du groupe SK, et du constructeur automobile Vinfast…

