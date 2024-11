Valeur de l'écosystème des start-up : Hô Chi Minh-Ville au 3e rang en Asie du Sud-Est

Le rapport sur l'économie numérique de l'Asie du Sud-Est 2023, réalisé conjointement par Google, Temasek et Bain & Co, a prédit que l'économie numérique du Vietnam continuerait de croître à un rythme rapide, avec une valeur estimée à 45 milliards de dollars d'ici 2025.

L'importante base de consommateurs vietnamiens, soit environ 100 millions de personnes, offre des opportunités significatives aux start-up et aux entreprises qui cherchent à développer leurs activités, a indiqué le rapport.

En outre, un rapport du Centre national d'innovation du Vietnam (NIC) et de Golden Gate Ventures a identifié cinq secteurs clés qui devraient stimuler la croissance économique future du Vietnam : les technologies de la santé, les technologies financières (fintech), les technologies logistiques, l'économie verte et les technologies éducatives.

Ayant pour thème "Tracer l'avenir technologique du Vietnam", le Sommet de Saigon a souligné l'importance croissante du Vietnam dans l'industrie technologique, qui progresse rapidement pour rivaliser avec d'autres acteurs majeurs de la région.

Il a attiré plus de 700 start-up et leaders des start-up de toute l'Asie du Sud-Est, aux côtés de représentants de 50 entreprises et de 20 conférenciers éminents.

L'événement a offert aux participants de précieuses opportunités de connexion pour se connecter avec des innovateurs et des entrepreneurs, explorer des secteurs émergents et établir des partenariats.

VNA/CVN