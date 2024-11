L'importance stratégique de la ville portuaire de Hai Phong

Photo : VNA/CVN

Lors d'une réunion avec le Comité municipal du Parti de Hai Phong, le leader du Parti a souligné que Hai Phong est une ville portuaire importante, qui constitue non seulement un centre économique industriel, maritime, culturel, sanitaire et éducatif de la région insulaire du Nord, mais aussi un moteur essentiel de tout le pays.

Après avoir salué les réalisations de la ville, il a souligné la nécessité de développer Hai Phong sur un pied d'égalité avec d'autres villes importantes d'Asie, ainsi qu'une ville portuaire internationale moderne, menant le pays dans l’œuvre de l'industrialisation et de la modernisation, et devenant un centre international de développement économique, éducatif, scientifique et technologique, où la vie matérielle et spirituelle des habitants est constamment améliorée, comme l'établit la Résolution N°45 du Bureau politique sur la construction et le développement de la ville d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

Des plans pour l'avenir

Face aux exigences élevées du Bureau politique, Hai Phong devrait planifier et élaborer de meilleurs plans pour l'avenir, a-t-il suggéré, soulignant l'importance d'adopter une stratégie de développement intelligente, de disposer d'un excellent appareil d'administration publique et de gagner la confiance du peuple pour réaliser ses objectifs.

Plus précisément, il a exhorté à continuer d'améliorer le travail de planification, en se concentrant sur les villes, l'industrie, le tourisme, l'économie maritime, les infrastructures souterraines, ainsi que la connexion et la synchronisation de tous les types de transports.

Dans le cadre de l'aménagement local, il recommande de construire des zones urbaines modernes dotées d'espaces verts ouverts sur la mer, de développer des sites riverains dans des zones économiques et de services durables, tout en préservant les vieilles villes et les vestiges historiques, culturels et révolutionnaires.

Il a exprimé son souhait de promouvoir l'avantage de Hai Phong en tant que "principale porte d'entrée sur la mer" de toute la région du Nord, en la transformant en un centre maritime moderne, un lien économique et une force motrice pour le développement du delta du fleuve Rouge et de l'ensemble de la région du Nord.

Photo : VNA/CVN

Hai Phong devrait se concentrer continuellement sur la construction d'infrastructures pour la transformation numérique, l'innovation et l'application des technologies, la création de nouveaux moteurs de croissance, ainsi qu'un environnement attrayant de créativité et d'entrepreneuriat non seulement pour le Vietnam mais aussi pour l'Asie du Sud-Est.

Il a ainsi demandé à la ville d'adopter une stratégie pour attirer les investissements directs étrangers et promouvoir le transfert de technologie, en créant toutes les conditions pour que les entreprises nationales se développent et participent à la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Il a également préconisé la promotion de toutes les ressources sociales pour accélérer la modernisation, promouvoir le processus d'urbanisation de qualité, consolider les bases sociales, améliorer la qualité et l'accès aux services publics et garantir le bien-être social.

Il a exprimé son espoir que Hai Phong deviendra un nouveau centre économique industrialisé, matérialisant bientôt la vision jusqu'en 2045 dans la Résolution du Bureau politique, dans laquelle elle devrait devenir une ville avec un haut niveau de développement parmi les principales villes d'Asie et du monde.

Selon un rapport du Comité du Parti de Hai Phong, la ville répond à 14 des 20 critères énoncés dans la Résolution de la XVIe Congrès municipal du Parti.

Photo : VNA/CVN

Au cours de la période 2019-2023, la croissance économique locale a atteint 12,6% par an, soit 2,44 fois supérieure à la moyenne nationale (5,16% par an) et une augmentation de 1,74 fois par rapport à la période 2014-2023.

En 2023, le produit intérieur brut (PIB) par habitant de Hai Phong (aux prix courants) s'élevait à 7 960 dollars, soit 1,83 fois plus qu'en 2018 et 1,87 fois plus que celui de l'ensemble du pays, ce qui la place au deuxième rang parmi les cinq villes au niveau central.

Ses recettes budgétaires ont augmenté en moyenne de 7,3% par an sur la période 2021-2023, ce qui équivaut à une augmentation de 1,67 fois par rapport au niveau national.

Au cours des neuf premiers mois de 2024, Hai Phong a enregistré une croissance du PIB de 9,77%, ses recettes budgétaires et ses exportations ont fortement augmenté par rapport à la même étape de l'année dernière.

VNA/CVN