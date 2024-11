Le Premier ministre optimise la gestion des enjeux socio-économiques

La croissance du PIB, l’investissement public, l’approvisionnement en électricité, l’innovation et la formation des ressources humaines ont été parmi les questions mises en avant par le Premier ministre Pham Minh Chinh dans son discours prononcé dans le cadre de la 8 e session en cours de la XV e Assemblée nationale (AN), le 12 novembre.

Le Premier ministre a noté que la situation socio-économique poursuivait la tendance positive en octobre et a surpassé celle de septembre. Les résultats sur 10 mois ont été meilleurs que ceux enregistrés durant la même période de 2023 dans la plupart des domaines.

Compte tenu des performances encourageantes des 10 derniers mois, le gouvernement s'efforcera, d'ici la fin de l'année, de maintenir cette dynamique, en s'efforçant d'atteindre un taux de croissance du PIB de plus de 7,5% au quatrième trimestre et de 7% pour l'ensemble de l'année afin d'atteindre et même dépasser les 15 principaux objectifs socioéconomiques fixés par l'AN pour 2024 et de créer une impulsion pour 2025 et toute la période 2021-2025.

Il a affirmé que l'investissement public était l'un des moteurs de la croissance, le gouvernement et le Premier ministre avaient donné des directives drastiques depuis le début de l'année pour accélérer son décaissement, ce qui a donné certains résultats.

Cependant, le décaissement reste lent puisque seulement 52,29% du capital prévu a été décaissé au cours des dix premiers mois de l’année, contre 56,74% au cours de la même période l'année dernière. Ce chiffre n'est que de 27,88% en ce qui concerne le capital de l'aide publique au développement (APD). Vingt-neuf ministères et organes centraux et 21 localités ont un taux inférieur à la moyenne nationale, a-t-il admis.

Le dirigeant a souligné les causes du problème et a promis que le gouvernement continuerait à renforcer les orientations pour accélérer le décaissement des investissements publics afin de porter le taux à plus de 95%.

En ce qui concerne l'approvisionnement en électricité à court et à long terme, Pham Minh Chinh a déclaré que la demande en électricité devrait augmenter fortement, de 12 à 13% en 2025 et même plus dans les années suivantes. Par conséquent, le gouvernement poursuivra le perfectionnement des réglementations juridiques pour s'attaquer aux obstacles aux projets énergétiques.

À long terme, pour assurer une énergie suffisante au service du développement socio-économique rapide et durable, le gouvernement a proposé aux autorités compétentes de réactiver le projet d'énergie nucléaire et de stimuler fortement l'énergie éolienne offshore. Il a également proposé à l'Assemblée nationale de modifier la loi sur l'électricité pour faciliter le développement des sources d'énergie et du réseau.

Le gouvernement espère que l'Assemblée nationale adoptera la Loi amendée sur l'électricité lors de cette 8e session afin de lever les obstacles institutionnels en temps opportun, a-t-il ajouté.

S'agissant de la promotion de la science et de la technologie, de l'innovation et de la formation des ressources humaines de haute qualité, il a déclaré que le gouvernement et le Premier ministre avaient publié de nombreuses directives sur la mise en œuvre des mécanismes, des politiques et des plans pertinents, obtenant des résultats notables, mais les objectifs fixés n'ont pas été atteints.

Considérant que le développement des ressources humaines de haute qualité, de la science et de la technologie et de l'innovation est un objectif, une impulsion et également une ressource importante pour le développement, le gouvernement continuera à intensifier le perfectionnement des mécanismes et des politiques pour le développement de l'infrastructure scientifique et technologique.

Au moins 20% des dépenses totales du budget de l'État seront consacrées à l'éducation et à la formation. Des politiques innovantes seront adoptées pour attirer, retenir et soutenir les personnes talentueuses à tous les niveaux et dans tous les secteurs et localités, en particulier l'économie numérique, l'économie verte, l'économie circulaire et l'économie de la connaissance.

Les ressources, en particulier les partenariats public-privé, seront efficacement mobilisées et utilisées pour former des ressources humaines de haute qualité afin de répondre aux normes internationales et à la demande du marché, selon le chef du gouvernement.

