Le Vietnam envisage de créer un écosystème de semi-conducteurs autonome et durable

Le Vietnam, avec sa main-d’œuvre qualifiée et ses coûts de production compétitifs, est sur le point de devenir un fournisseur important de matériaux, de composants et d’assemblages pour l’industrie des semi-conducteurs, pénétrant ainsi plus profondément dans la chaîne de valeur mondiale.