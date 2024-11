Le Vietnam attire une nouvelle vague d’investissements à forte valeur ajoutée

Les secteurs industriel et numérique du Vietnam connaissent une forte croissance, alimentée par une forte augmentation des flux d’investissements directs étrangers (IDE), des projets d’infrastructures à grande échelle et un environnement juridique favorable, selon l’agence immobilière Savills Vietnam.

La transition du Vietnam vers une production à forte valeur ajoutée, ainsi que l’expansion des capacités logistiques et des centres de données, renforcent sa position dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, a-t-elle indiqué dans un rapport publié le 8 novembre.

Selon le rapport, le succès du secteur industriel vietnamien est soutenu par plusieurs facteurs, notamment une main-d’œuvre dynamique, des incitations gouvernementales, une ouverture dans la coopération commerciale, une situation géographique stratégique et des mises à niveau continues des infrastructures. Les industries à forte valeur ajoutée telles que l’électronique et les semi-conducteurs stimulent la croissance, façonnent la demande immobilière et attirent les investissements régionaux.

"Le Vietnam est passé d’une industrie manufacturière traditionnelle, où les entreprises se concentraient principalement sur les faibles coûts de main-d’œuvre, à une nation de haute technologie, à forte intensité de compétences et dotée de capacités de production avancées", a déclaré Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam.

Avec des coûts compétitifs, une situation géographique stratégique et une participation à de nombreux accords commerciaux, le Vietnam est bien placé pour saisir cette nouvelle vague d’investissement. En s’intégrant aux marchés mondiaux, le Vietnam jouera un rôle clé dans l’avenir du secteur industriel de l’Asie du Sud-Est, en conservant sa réputation de destination idéale pour les solutions industrielles et logistiques.

Les principaux secteurs d’IDE comprennent les industries à forte valeur ajoutée telles que l’électronique, les composants automobiles, les semi-conducteurs et les technologies vertes.

Les principaux investisseurs, dont la République de Corée, Singapour et le Japon, montrent une réorientation vers la production de haute technologie et à forte valeur ajoutée. Elle représente désormais environ 63% des flux d’IDE, éclipsant les secteurs manufacturiers traditionnels à faible coût.

D’ici 2025, les industries à forte valeur ajoutée et les IDE devraient soutenir une forte demande d’immobilier industriel.

Connectivité numérique, une priorité

Le Vietnam accélère ses dépenses d’infrastructure, allouant 7% du PIB à des projets clés, notamment l’autoroute Nord-Sud, l’aéroport international de Long Thành dans la province de Dông Nai et les ports en eau profonde comme Cai Mep dans la province de Bà Ria -Vung Tàu (Sud).

La connectivité numérique est également une priorité, l’expansion du réseau 5G et le développement des centres de données stimulant la croissance du commerce électronique et de la logistique.

Les experts de Savills Vietnam soulignent qu’avec l’essor du secteur du commerce électronique et la hausse des IDE, la demande d’entrepôts et d’espaces industriels prêts à l’emploi a explosé.

En 2024, l’offre d’usines et d’entrepôts prêts à l’emploi a augmenté de 31 %, avec des taux d’occupation dépassant 80 % dans les régions clés.

Le rapport souligne que les coûts d’entreposage au Vietnam restent très compétitifs, se chiffrant en moyenne à 5,6 USD par mètre carré.

