L’économie de marché du Vietnam porte des empreintes du renouveau

En menant le processus de rénovation, le Vietnam est passé d’une économie planifiée à une économie marchande fonctionnant selon le mécanisme de marché, en s’intégrant de manière proactive et active, globale et profonde au monde et en accélérant l’industrialisation et la modernisation.

>> Le Vietnam est bel et bien une économie de marché

Photo : VNA/CVN

Grâce à son approche innovante, le Vietnam a accompli de grandes réalisations dans le processus de rénovation et de développement de l’économie de marché suivant l’orientation socialiste.

Les efforts visant à libéraliser le commerce lors de son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis 2007 ont aidé le Vietnam à renforcer davantage son rôle et sa position dans la région et dans le monde.

D’énormes changements

Une caractéristique fondamentales d’une économie de marché à orientation socialiste est de construire une économie qui valorise pleinement le rôle de ses composantes.

L’économie vietnamienne est une économie de marché à orientation socialiste, avec des formes de propriété et des composantes économiques variées, l’économie d’État jouant un rôle dominant.

Au Vietnam, au fil des années de rénovation, l’économie étatique, l’économie collective, l’économie privée et l’économie à capitaux étrangers ont évolué ensemble sur la trajectoire de l’économie de marché à orientation socialiste.

Tous les secteurs économiques sont des composantes importantes de l’économie nationale. Les entités des différents secteurs économiques sont égales devant la loi et doivent coopérer et se concurrencer les unes les autres conformément à la loi.

L’État encourage et crée les conditions permettant aux hommes d’affaires, aux entreprises ou aux autres personnes physiques ou morales de réaliser des activités d’investissement, de production ou d’entreprise et de développer de manière durable les secteurs économiques afin de contribuer à la construction nationale.

Ces points de vue sont explicités dans l’article intitulé Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam, du secrétaire général du Partin Nguyên Phu Trong.

L’œuvre de rénovation, dont le développement d’une économie de marché à orientation socialiste, a permis d’accomplir de grandes réalisations d’importance historique. "Jamais notre pays n’a eu une œuvre, un potentiel, une position et un prestige aussi importants qu’aujourd’hui", a affirmé le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

D’un pays souffrant de pénuries alimentaires chroniques, le Vietnam a non seulement assuré sa sécurité alimentaire, mais est également devenu l’un des principaux exportateurs de riz et de nombreux autres produits agricoles dans le monde.

L’industrie et les services se sont développés assez rapidement et continuellement, représentant actuellement environ 88% du PIB. Le chiffre d’affaires total des importations et des exportations augmente fortement, atteignant près de 700 milliards d'USD en 2023.

Les investissements étrangers continuent d’augmenter, le capital social en hausse de 32%, le capital réalisé en augmentation de 3%, atteignant 23 milliards d'USD en 2023, le plus haut jamais enregistré et le Vietnam est devenu l’un des principaux pays de l’ASEAN pour attirer les IDE.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement au processus de réforme et d’ouverture, la capacité d’adaptation et la résilience de l’économie s’améliorent de plus en plus. Les réalisations et les efforts dans le processus de rénovation ont aidé le Vietnam à s’adapter et à bien réagir aux chocs extérieurs.

Intégration profonde

Au premier semestre 2024, le Vietnam a poursuivi son intégration et son économie s’est redressée effectivement avec une croissance atteignant 6,4%. Le FMI prévoit que sa croissance en 2024 est légèrement inférieure à celle du premier semestre, mais qu’elle restera globalement supérieure à 6%, a indiqué Paulo Medas, chef de la délégation de consultation et de suivi macroéconomique du FMI.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, jusqu’à présent, 72 pays, dont le Canada, l’Australie, le Japon, la République de Corée et le Royaume-Uni ont reconnu le Vietnam comme une économie de marché. En outre, le Vietnam a participé à 16 accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux avec plus de 60 partenaires, y compris l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTTP), l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), l’Accord commercial bilatéral entre le Vietnam et les États-Unis.

Les exportations vietnamiennes vers les États-Unis au premier semestre de 2024 ont augmenté de 22,1% en glissement annuel à 54,3 milliards d'USD et les importations, de 2,8% à 7,1 milliards d'USD. A ce rythme, le commerce bilatéral pourrait dépasser les 100 milliards d'USD cette année.

En septembre 2023, le Vietnam et les États-Unis ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral, ouvrant de nombreuses opportunités de coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays.

Microsoft, Boeing, SpaceX, Ford, Coca-Cola, Abbott, Intel, Amkor Technology, Marvell et Synopsis, Pacifico Energy… Au Vietnam, les entreprises américaines multiplient les investissements sur un marché à fort potentiel, dynamique et en plein essor.

Le premier dialogue économique du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis a eu lieu le 25 juin à Washington, sous la coprésidence du ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung et du sous-secrétaire d’État chargé de la croissance économique, de l’énergie et de l'environnement, Jose W. Fernandez.

Ce dialogue économique a obtenu des résultats concrets, en particulier dans les contenus liés à l'écosystème des semi-conducteurs. Les deux parties ont également convenu de mesures spécifiques en vue de promouvoir leur mise en œuvre.

Les résultats du premier dialogue économique ont atteint l’objectif de favoriser le développement d’une coopération complète entre les deux pays, en particulier dans le domaine économique. En outre, ce dialogue a posé une base solide pour élargir leur coopération à d’autres domaines.

VNA/CVN