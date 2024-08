Le groupe indien Adani envisage d'investir dans plusieurs projets au Vietnam

Gautam Adani a proposé d'investir dans le port de Liên Chiêu (Dà Nang) avec un capital total prévu de 2 milliards d'USD dans le but de perfectionner l'écosystème logistique de Dà Nang et du Centre.

Selon la planification, le port maritime de Liên Chiêu, port en eau profonde de type I avec un emplacement important, est un point de connexion du corridor économique international Est-Ouest, porte d'entrée vers le Centre. Ce port aura une capacité de manutentionner d'environ 100 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2045.

En outre, Adani prévoit également d'investir 2,8 milliards d'USD dans le projet de centrale thermique Vinh Tân 3 (Binh Thuân) et souhaite également participer à la construction de l'aéroport de Long Thành, la 2e phase (Dông Nai) et de l'aéroport de Chu Lai (Quang Nam).

Le Premier ministre a confié au ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, et aux agences et localités concernées la mission de discuter directement avec le groupe Adani afin de mettre en œuvre ces projets, conformément à la réglementation.

Répondant à la demande du Premier ministre Pham Minh Chinh, le ministre Nguyên Chi Dung a travaillé avec le groupe Adani. Il a écouté les questions soulevées par le groupe Adani dans le processus de mise en oeuvre de ces projets au Vietnam. Le ministre a demandé aux parties de mettre immédiatement en œuvre des contenus afin de pouvoir déployer prochainement le projet du port maritime de Liên Chiêu ainsi que d'autres, conformément aux dispositions de la loi vietnamienne.

Le représentant du groupe Adani a déclaré se coordonner étroitement avec le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement et les autorités vietnamiennes pour mettre en œuvre prochainement les projets, conformément à la réglementation. Parallèlement, Adani participera plus profondément à de nombreux projets au Vietnam.

Le groupe Adani est le plus grand opérateur aéroportuaire d'Inde et contrôle le port de Mundra, le plus grand port de l'Inde. Le groupe investit également dans les domaines du transport d'électricité et des énergies vertes.

