L'IPC de Hô Chi Minh-Ville en hausse de 0,23% en juillet

Sur 11 groupes de produits et services, sept ont connu des hausses, la hausse la plus notable étant celle des autres biens et services, tandis que les boissons et le tabac ont connu la plus forte baisse.

L'Office municipal des statistiques a noté qu'au cours du mois examiné, les services de restauration et d'alimentation ont augmenté de 0,11%, contribuant à hauteur de 0,03 point de pourcentage à l'IPC global.

Le groupe des transports a augmenté de 1,60%, contribuant à hauteur de 0,15 point de pourcentage à l'IPC global, principalement en raison d'une hausse de 3,81% des prix de l'essence suite à trois ajustements de prix en juillet.

En revanche, le groupe des logements, de l'électricité, de l'eau, des carburants et des matériaux de construction a diminué de 0,10%, principalement grâce à une baisse de 0,68% des prix de l'eau et de 1,39% des prix de l'électricité.

Les postes qui ont connu des baisses de prix comprennent les véhicules de transport, qui ont chuté de 0,44% en raison des ajustements des prix des voitures, et les pièces détachées. Le groupe de la culture, des loisirs et du tourisme a connu une baisse de 0,06%.

L'IPC moyen des sept premiers mois de cette année a augmenté de 3,29%, 10 des 11 groupes ayant enregistré des hausses de prix. La plus forte hausse a été observée dans le groupe des médicaments et des services de santé, à 7,78%, suivi de l'éducation avec 7,48%.

Les prix de l'or en juillet ont chuté de 5,38% par rapport à juin, mais ont augmenté de 15,1% sur un an.

Le dollar américain a chuté de 0,01% sur un mois et a augmenté de 7,02% sur un an par rapport au dong vietnamien.

VNA/CVN