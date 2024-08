Le nombre d'entreprises reprenant leurs activités en hausse de plus de 26%

Au cours des sept premiers mois de 2024, le nombre d'entreprises nouvellement créées et reprenant leurs activités s’est élevé à près de 139.500, selon le ministère du Plan et de l’Investissement.

>> Créations d’entreprises : un nouveau record attendu en 2024

>> Le nombre de nouvelles entreprises atteint son plus haut niveau

>> Premier trimestre : nombre record de nouvelles entreprises

>> Les créations d’entreprises repartent à la hausse au premier semestre

Photo : VNA/CVN

Le pays comptait plus de 95.200 entreprises nouvellement créées avec un capital social total de 854.600 milliards de dôngs, soit une augmentation de 6,3% du nombre d'entreprises et de 2,4% du capital social. Ainsi, le capital social moyen d'une entreprise nouvellement créée a atteint 9 milliards de dôngs, toujours en baisse de 3,6% par rapport à la même période en 2023.

Près de 44.300 entreprises ont repris leurs activités (en hausse de 4,7% en glissement annuel), portant le nombre total d'entreprises nouvellement créées et reprenant leurs activités au cours des sept premiers mois de 2024 à près de 139.500 entreprises, soit une augmentation de 5,8% par rapport à la même période en 2023.

Ces chiffres reflètent la "prudence" du monde des affaires concernant les projets d'expansion des activités commerciales, a indiqué ledit ministère.

Entre janvier et juillet, le nombre d'entreprises ont décider de suspendre temporairement leurs activités s'élève à plus de 78.000, en hausse de 16,7% par rapport à la même période de l'année dernière. Plus de 7.000 entreprises ont attendu les procédures de dissolution, en hausse de 30,2%.

Environ 1.730 entreprises ont achevé les procédures de dissolution, en hausse de 9,4%.

VNA/CVN