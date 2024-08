Les investissements dans la monnaie virtuelle en hausse

On estime que des centaines de milliards de dollars en crypto-monnaies ont été transférés au Vietnam au cours de l’année écoulée. Cependant, l'absence de cadre juridique signifie que ces capitaux ne sont pas bien contrôlés, ce qui entraîne des pertes de recettes fiscales et des risques potentiels de blanchiment d'argent.

Les Vietnamiens gagnent des milliards de dollars grâce aux investissements dans la monnaie virtuelle ? Lina Nguyen, directrice du développement commercial d'Exness Investment Bank, a estimé que la période de dormance des monnaies numériques était terminée, des signes positifs continuent d'apparaître et de plus en plus d'investisseurs institutionnels participent à ce marché. Les flux de capitaux vers les actifs numériques continueront d’augmenter. Les groupes d'institutions financières participeront également à ce segment d'investissement. Des petits investisseurs ont des préoccupations similaires mais ils sont hésitants et prudents.

On sait qu’au cours des premiers mois de cette année, plus de 1.200 milliards de dollars ont été investis dans les fonds ETF (exchange traded funds) d’actifs numériques.

Selon Chainalysis, la tendance positive du marché des crypto-monnaies en 2023 se poursuivra en 2024. Le Vietnam est le troisième pays du monde en nombre de personnes possédant une crypto-monnaie. Les données de l'application Crypto Crunch montrent que le Vietnam compte 26 millions de personnes possédant de la monnaie numérique (cinq fois plus que le nombre de comptes d'actions au Vietnam).

Les données de Chainalysis montrent qu’en juin 2023, jusqu’à 120 milliards de dollars de crypto-monnaie ont été transférés au Vietnam en un an. Toujours selon cette organisation, les investisseurs en monnaie virtuelle au Vietnam "empocheront" 1,18 milliard de dollars de bénéfices en 2023. Le Vietnam est l'un des 5 marchés asiatiques dans le top 10 des marchés les plus rentables au monde en matière d'investissement dans la monnaie virtuelle au cours de l'année écoulée, après la Chine, l’Indonésie, l’Inde et la République de Corée.

Il faudra bientôt un couloir juridique

Bien que les actifs numériques constituent un canal d’investissement et d’attrait de capitaux attrayant, aidant les investisseurs et les fonds à diversifier leurs portefeuilles, il s’agit également d’un marché à haut risque avec une large marge de fluctuation. Sans oublier que c’est aussi le marché avec le plus grand nombre de projets frauduleux par rapport aux autres canaux d’investissement.

Pour profiter des opportunités du marché des actifs numériques, les experts estiment qu’il est nécessaire de disposer prochainement d’un couloir juridique.

"S’il y a bientôt des politiques de gestion, ces flux de fonds peuvent devenir un bon moteur pour aider à stimuler l’économie. En particulier, le premier domaine qui peut recevoir ce flux de capitaux est le RWA (Real World Asset), en raison des avantages exceptionnels de ce type d'actifs tels que la valeur garantie par des actifs réels, la liquidité rapide et la diversification du portefeuille privé", a commenté Dr. Pham Anh Khoi, vice-président du comité Fintech (Association de Blockchain du Vietnam).

Dr. Nguyên Nhât Minh et Dr. Thai Trung Hiêu ont également déclaré que le vide juridique dans le domaine des crypto-monnaies exposait les investisseurs à des risques importants, notamment la fraude, la manipulation du marché et les violations de la sécurité.

Selon les experts, alors que de plus en plus de personnes souhaitent posséder et investir dans des crypto-actifs, le besoin de réglementations protégeant les consommateurs et garantissant la transparence du marché devient de plus en plus important.

La mise en œuvre de réglementations strictes pour protéger les consommateurs peut contribuer à renforcer la confiance des investisseurs et encourager une participation plus large au marché des actifs cryptographiques.

En outre, le marché non réglementé des actifs cryptographiques pourrait également menacer la stabilité financière globale du Vietnam. Sans une surveillance adéquate, les délits financiers tels que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont éventuels.

VNA/CVN