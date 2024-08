Le panorama économique sur sept mois enregistre de nombreux points positifs

Grâce à la mise en œuvre drastique et efficace des résolutions du gouvernement, la situation socio-économique du Vietnam en juillet et au cours des sept premiers mois de 2024 a maintenu sa tendance positive, créant une dynamique de croissance pour les mois prochains.

Photo : VNA/CVN

Ce résultat est dû aux efforts continus du gouvernement pour améliorer les institutions, éliminer les difficultés et les obstacles et stimuler la croissance économique.

En effet, le gouvernement a mis l’accent sur la poursuite d’une politique budgétaire raisonnable, ciblée. Il a promu le décaissement d’investissements publics et obtenu l’approbation de l’Assemblée nationale pour des propositions concernant la réduction de plusieurs impôts.

Selon le rapport sur la situation socio-économique de juillet et des sept premiers mois de 2024, publié par l'Office général des statistiques (GSO), la situation macroéconomique a été stable, l'inflation a été maîtrisée et les grands équilibres ont été garantis.

En effet, l'indice moyen des prix à la consommation (IPC) pour les sept premiers mois de 2024 a augmenté de 4,12% par rapport à la même période de l'année dernière. L'inflation sous-jacente a augmenté de 2,73%.

Par ailleurs, le Vietnam a affiché un excédent commercial estimé à 14,08 milliards d'USD. Les exportations ont été estimées à 226,98 milliards d'USD, soit une hausse de 15,7% en un an.

Les investissements directs étrangers (IDE) nouvellement enregistrés ont atteint plus de 10,76 milliards d'USD, soit une augmentation de 35,6% sur un an. Environ 12,55 milliards d'USD ont été décaissés, en hausse de 8,4% en glissement annuel. Il s'agit du décaissement le plus élevé sur sept mois au cours des cinq dernières années...

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et organes compétents de se concentrer sur les tâches et solutions principales pour stimuler la croissance, maîtriser l’inflation et assurer la stabilité économique au 3e trimestre.

Selon des experts, pour promouvoir la croissance économique, une solution importante consiste à accélérer le décaissement d’investissement publics tout en améliorant sa qualité. Plusieurs ministères insistent sur la nécessité de lancer des mécanismes et solutions spécifiques, de promouvoir le commerce…

L’économiste Nguyên Bich Lâm a souligné l’importance de promouvoir la consommation intérieure pour promouvoir la production et créer des emplois.

Pour atteindre les objectifs de 2024 et créer une dynamique pour les années prochaines, plusieurs spécialistes suggèrent en outre de continuer à promouvoir efficacement les moteurs de croissance traditionnels, d’en mieux exploiter les nouveaux, d’améliorer l'efficacité de la gouvernance et de la coordination des politiques...

VNA/CVN