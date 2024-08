Bà Ria-Vung Tàu accompagne les entreprises japonaises opérant sur son sol

>> Hai Phong, une destination attractive pour les entreprises étrangères

>> Coopération entre entreprises industrielles vietnamiennes et japonaises

>> JETRO prévoit une augmentation du nombre de voyageurs d'affaires japonais au Vietnam

Lors du dialogue, le président du Comité populaire provincial, Nguyên Van Tho, a affirmé que Bà Ria-Vung Tàu accompagnait toujours les entreprises japonaises pour résoudre rapidement les problèmes survenus et faciliter leurs investissements, leurs opérations et leurs activités dans la localité.

Photo : VNA/CVN

Il a demandé aux entreprises de continuer à accompagner la province dans l'amélioration de l'élaboration et de l'application de nouveaux modèles de gestion, afin de s'orienter vers le développement durable.

En plus de répondre directement aux questions soulevées par les investisseurs et partenaires japonais, Nguyên Van Tho a pris note de leurs propositions et a demandé aux départements et agences concernés de rechercher des mesures pour éliminer les difficultés des entreprises.

Selon le Service provincial du plan et de l'investissement, le Japon fait partie des cinq pays et territoires qui ont le plus d'investissements directs étrangers (IDE) à Bà Ria-Vung Tàu. Il compte 45 projets japonais avec un capital enregistré total de près de 4 milliards d'USD dans cette province.

VNA/CVN