Le Vietnam est bel et bien une économie de marché

>> Le PM suggère au département américain du Commerce de reconnaître le statut d'économie de marché du Vietnam

>> Un chercheur explique pourquoi les États-Unis devraient reconnaître l’économie de marché du Vietnam

>> Le Vietnam salue l’examen par le DOC du statut d’économie de marché du Vietnam

Le journal Nhân Dân (Peuple) a interviewé le Docteur Nguyên Duc Kiên, ancien chef du groupe consultatif économique du Premier ministre, sur cette question.

Du point de vue d’un chercheur en économie, comment estimez-vous la récente audition du département américain du Commerce sur l’amélioration de la réglementation de l’économie de marché au Vietnam ?

L’audition du département américain du Commerce sur la question pour savoir si le Vietnam répond aux critères d’une économie de marché est un signe positif pour les relations diplomatiques entre les deux pays. Cela montre que les réformes du Vietnam dans la mise en œuvre du Programme de construction du pays pendant la période de transition vers le socialisme (complété et développé en 2011) et de la résolution du XIIIe Congrès national du Parti vont dans la bonne direction.

Au cours de l’audition, l’un des contenus qui nous a le plus intéressés a été l’engagement des États-Unis à respecter les différences dans les institutions politiques de chacun. Ces questions sont mises en considération par toutes les parties et sont dignes des relations de partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis.

Le point positif de l’audition est que les réformes institutionnelles du Vietnam ont été considérées et prises en compte par les organisations internationales, notamment les États-Unis, pays qui définit les règles du jeu des échanges en économie de marché. C’est une victoire. Parce que dans le passé, tout ce que nous faisions était considéré comme mauvais, mais maintenant, ils examinent ce que fait le Vietnam. C’est, à mon avis, une avancée dans la prise de conscience et dans les relations entre les deux pays.

Que pensez-vous des divergences de vues des organismes de recherche et des Associations des secteurs aux États-Unis concernant le fait que département américain du Commerce envisage de reconnaître le statut de marché pour le Vietnam ?

Dans le processus de développement d’une économie de marché, même les pays capitalistes eux-mêmes avaient eu de nombreux modèles différents. Si l’économie de marché française est un ancien modèle de croissance, les États-Unis ont choisi un nouveau modèle de croissance économique de marché.

L’Allemagne et l’Autriche ont choisi des modèles de l’économie de marché sociale. Et les pays d’Europe du Nord développent une économie de marché du bien-être social. Il s’agit également d’une économie de marché, mais elle dépend de la culture, des ethnies, de la géographie et des ressources minérales pour le développement économique. L’objectif est d’atteindre une croissance économique rapide et d’améliorer le niveau de vie de la population. L’objectif du Vietnam de construire une économie de marché à orientation socialiste est tout à fait compatible avec la voie choisie par d’autres pays.

Au cours de ce processus, des experts nationaux et étrangers ont souligné que le Vietnam n’avait pas tout réussi. Les limites du secteur des entreprises publiques étaient encore trop grandes et l’État intervenait toujours sur le marché, en particulier sur les marchés du pétrole et de l’électricité. Cette opinion est une remarque unilatérale, qui n’est pas mise dans un tableau global des caractéristiques de l’économie vietnamienne. Par exemple, sur le marché du pétrole, le Vietnam n’empêche pas les entreprises clés de participer au marché mais stipule qu’il s’agit d’un secteur d’activité conditionnel, les entreprises doivent répondre aux exigences en matière d’entrepôt, de capital et en particulier, des devises étrangères à importer.

Photo : Duc Nghia/VNA/CVN

Par conséquent, si l’on regarde simplement des stations-service qui vendent de l’essence, il est facile de voir que l’État détient toujours le monopole du marché de l’essence. Mais si vous regardez des données spécifiques sur le marché, la part de marché et la capacité d’assurer l’approvisionnement en pétrole même dans les zones montagneuses, vous verrez que seule l’entreprise publique Petrolimex est capable de remplir cette tâche, pour l’approvisionnement de tout le pays, même dans des zones peu rentables. Cela signifie que l’État remplit sa fonction d’assurer le bien-être social et participe également à la fonction de l’État de bien-être. C’est une explication simple et facile à comprendre du modèle économique de marché du Vietnam.

En ce qui concerne l’intervention de l’État dans les entreprises, comme nous l’avons vu dans l’histoire de la gestion de la crise bancaire aux États-Unis en 2023, le gouvernement de ce pays a dû s’engager à ce que les dépôts des habitants dans les banques ne soient pas perdus. Le Vietnam a également une solution similaire face aux banques faibles, sinon, qu’arrivera-t-il aux entreprises, aux citoyens et à l’économie ? Je pense qu’il est nécessaire d’avoir une vision globale pour voir que dans la gestion de la situation économique, nous devons être très flexibles, en regardant des objectifs à long terme pour voir que le processus de fonctionnement de l’économie de marché à l’orientation socialiste du Vietnam est clair.

La stabilité se reflète dans les effets négatifs provoqués par l’impact de l’économie de marché sur la société et la vie des gens, sans qu’un chômage de masse ne se produise, rendant les gens sans-abri. C’est le succès du Vietnam lorsqu’il fonctionne selon le modèle d’économie de marché à orientation socialiste.

Selon vous, parmi les critères permettant de déterminer une économie de marché, pour quels critères le Vietnam a-t-il obtenu de bons résultats ?

L’une de nos réussites est que nous avons perfectionné et synchronisé les institutions pour que l’économie fonctionne bien. Bien sûr, il y a des moments où l’institution est encore restrictive à tel ou tel point, mais on constate également que même les États-Unis ont créé l’Alliance industrielle de semi-conducteur Chip 4 et ont déclaré ne pas vendre cette technologie à des pays moins amicaux. C’est une intervention de l’État dans l’économie et c’est le cas dans tous les pays. Une économie est considérée comme une économie de marché lorsqu’elle fonctionne selon les règles d’un marché et, dans ce processus, c’est l’État qui contrôle la direction à prendre.

Nous devons expliquer à des amis internationaux qu’à l’heure actuelle, le système juridique vietnamien, en particulier après la Constitution de 2013, la plupart des lois promulguées sont compatibles avec le système juridique international et les traités internationaux auxquels le gouvernement vietnamien s’est engagé. Jusqu’à présent, aucune organisation mondiale de coopération multilatérale et bilatérale n’a signalé que le Vietnam n’avait pas tenu ses engagements.

Photo : VNA/CVN

En outre, le Vietnam est un pays qui a atteint très tôt l’objectif d’éradication de la faim et de réduction de la pauvreté. Notre conception du bien-être social et l’orientation socialiste de l’économie de marché ont été reconnues par le monde grâce à l’éradication de la faim et à la réduction de la pauvreté, sans laisser personne de côté. Ce sont les deux points dont nous sommes le plus fiers, notre réussite.

Avec l’augmentation rapide des flux commerciaux dans les relations de coopération actuelles entre les deux pays, comment la reconnaissance du statut d’économie de marché du Vietnam par les États-Unis profitera-t-elle aux deux parties ?

D’un point de vue économique, les avantages de la reconnaissance de l’économie de marché aideront le Vietnam à développer ses échanges et ses investissements avec les États-Unis, créant plus d’emplois pour les travailleurs. Les entreprises américaines auront davantage de possibilités d’accéder au marché et d’exporter leurs produits au Vietnam, contribuant ainsi à promouvoir la chaîne d’approvisionnement conformément aux intérêts des États-Unis, en particulier à l’heure actuelle, alors que le Vietnam émerge comme un grand centre de production pour les articles électroniques, d’habillement et en particulier l’opportunité de développement de l’industrie des semi-conducteurs.

En particulier, la reconnaissance par les États-Unis du statut d’économie de marché du Vietnam contribuera à concrétiser les engagements des hauts dirigeants des deux pays, à renforcer le partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis et contribuant à promouvoir ainsi les relations économiques et commerciales, apportant des avantages pratiques aux entreprises et aux peuples des deux pays.

NDEL/VNA/CVN