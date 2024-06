Le Vietnam est déjà une économie de marché

>> Le Vietnam remplit pleinement les critères du statut d’économie de marché

>> L’espoir d’un verdict favorable prononcé en juillet prochain

>> Arguments en faveur du Vietnam

C’est un fait, le Vietnam est aujourd’hui l’un des quatre plus grands constructeurs automobiles d’Asie du Sud-Est et remplit pleinement les critères du statut d’économie de marché.

Par conséquent, le dossier de ce numéro 25 revenait largement sur cette désignation à l’heure où elle reste contestée par les États-Unis. Ces derniers parlent plutôt d’une économie non marchande soumise à des droits antidumping plus élevés, entraînant un impact énorme sur ses importations.

Ainsi, le 8 septembre 2023, les États-Unis ont reçu une demande officielle du Vietnam, demandant à être libéré de cette étiquette lourde à porter d’autant plus que le pays a mis en place des réformes économiques allant dans le bon sens.

Les États-Unis ont donc pris acte “des progrès remarquables réalisés par le Vietnam” et “ont affirmé leur enthousiasme et leur engagement pour un processus de coordination vaste, vigoureux, constructif et dans un esprit de soutien au Vietnam dans sa transition vers une économie de marché, puis vers la reconnaissance de son statut d’économie de marché en vertu de la loi américaine”. Cette reconnaissance aiderait le Vietnam à élever son rôle et sa position sur la scène internationale, à développer ses investissements et son commerce avec les États-Unis. Le Vietnam devrait donc en savoir plus fin juillet.

Par ailleurs, 72 pays et territoires dont le Canada, la Grande-Bretagne, le Japon ou l’Australie ont d’ores et déjà reconnu le Vietnam comme une économie de marché. On sait que “le Vietnam a également conclu 16 accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux avec plus de 60 partenaires à travers le monde”.

Selon la Banque mondiale (BM), les réformes mises en place au Vietnam, qui faisait partie des pays les plus pauvres du monde au milieu des années 1980, lui ont permis de se hisser jusqu’à la tranche inférieure des pays à revenu intermédiaire en 2010. “La transition d’une économie centralement planifiée vers une économie de marché a aidé le Vietnam à réaliser de nombreuses performances parmi les meilleures de la région Asie de l’Est et du Pacifique”, a noté la BM.

Le secteur de l’investissement étranger est par exemple identifié comme une partie importante de l’économie, jouant un rôle majeur dans la mobilisation des capitaux, des technologies, des modes de gestion modernes et de l’expansion des marchés d’exportation. Les entreprises publiques, privées ou étrangères, “bénéficient toutes de meilleures conditions en termes d’espace, d’environnement et de mécanismes nécessaires à promouvoir leur rôle dans l’économie vietnamienne”.

Aux yeux de nombreux chercheurs américains, il est donc désormais temps pour les États-Unis de reconnaître le statut d’économie de marché du Vietnam, pour être digne de leur partenariat stratégique global, établi en septembre 2023 lors de la visite du président Joe Biden à Hanoï.

Hervé Fayet/CVN