Le Nam Bô oriental a besoin d'une meilleure connectivité

Le Nam Bô oriental présente de nombreux avantages pour développer la production et le commerce. Mais elle doit encore améliorer rapidement ses infrastructures, sa logistique et ses zones d'approvisionnement en matériaux pour exploiter le potentiel local, a-t-on appris lors d'un atelier organisé le 31 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

>> Mesures pour éliminer les goulots d'étranglement dans les systèmes de transport

>> Nécessité de politiques spécifiques pour le développement du Nam Bô oriental

Photo : VNA/CVN

Lors de l'événement, la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a déclaré que la région du Nam Bô oriental ne représente que plus de 7% de la superficie totale du Vietnam et près de 20% de la population du pays. Cependant, c'est une région économique dynamique qui joue un rôle important dans le développement socio-économique national.

Le chiffre d'affaires des importations et des exportations de la région a atteint 220,5 milliards d'USD en 2023. Ce chiffre s'élevait à 115,7 milliards au premier semestre de cette année, soit 31% du total du pays. Les produits locaux sont désormais présents dans près de 200 pays et territoires, a-t-elle noté.

Phan Thi Thang a déclaré que les infrastructures locales ont été considérablement améliorées ces dernières années, comme en témoignent la construction de projets importants tels que l'aéroport international de Long Thành, le terminal T3 de l'aéroport de Tan Son Nhât, la rocade 3 de Hô Chi Minh-Ville et les autoroutes.

Dans le même temps, la région est également confrontée à certains problèmes qui doivent être résolus, tels que le développement lent des industries auxiliaires et l'emplacement déraisonnable des zones de transformation et industrielles. La région n'a pas encore maîtrisé les hautes technologies, les technologies de base ou les technologies d'approvisionnement pour les industries clés. Les liens entre les localités de la région et avec d'autres régions dans la promotion et le développement du commerce n'ont pas reçu l'attention qu'elles méritaient.

Le vice-ministre a ajouté que pour réaliser de nouveaux progrès décisifs dans la capitalisation de la position et du rôle particuliers de la région ainsi que de son potentiel de développement et de ses avantages, les localités du Nam Bô oriental devraient renforcer l'application scientifique et technologique et les connexions dans les chaînes de production tout en s'associant les unes aux autres dans la promotion commerciale et les activités d'exportation et d'importation.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Dung, a déclaré que la connectivité dans la région du Nam Bô oriental était l'une des principales priorités à promouvoir pour améliorer la compétitivité de la région.

Pour stimuler efficacement la connectivité régionale, les localités doivent se concentrer sur le développement de produits clés, la création de mécanismes de coopération, la modernisation des infrastructures de transport, le développement des services logistiques et le soutien aux petites et moyennes entreprises, a-t-il estimé.

Le responsable a estimé qu'une fois que les villes et provinces coopéreront les unes avec les autres, elles créeront un grand marché intérieur, permettant aux entreprises de fabriquer à plus grande échelle, de réduire les coûts de production et d'améliorer la qualité des produits.

Il a ajouté que la connectivité régionale aide également à tirer le meilleur parti des ressources disponibles, à partager les expériences et à former des chaînes d'approvisionnement efficaces, améliorant ainsi la position des produits locaux sur le marché international.

VNA/CVN