Les capitaux étrangers dans le secteur de l'immobilier en hausse de 78% en sept mois

Entre janvier et juillet, les investisseurs étrangers ont injecté plus de 2,87 milliards d'USD dans le secteur de l’immobilier, soit une augmentation de 78% en glissement annuel, selon l’Agence des investissements étrangers du ministère du Plan et de l’Investissement (MPI).

Selon cette agence, les investisseurs étrangers ont canalisé leurs fonds dans 18 des 21 secteurs de l’économie nationale. Les industries manufacturières ont attiré la plus grande part avec plus de 12,65 milliards d'USD, soit 70,3% du total.

Le secteur de l’immobilier est arrivé en deuxième position. Le total des capitaux nouvellement enregistrés dans ce secteur s’est élevé à 1,94 milliard d'USD, tandis que 1,14 milliard ont été décaissés au cours de ces sept derniers mois.

Photo : VNA/CVN

Les experts du cabinet de conseil immobilier Savills estiment que le Vietnam a la possibilité d'accueillir la quatrième vague d'investissements directs étrangers (IDE), principalement dans les secteurs de haute technologie comme l'électronique, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle (IA) et les énergies renouvelables. Leur développement a un impact direct sur l'immobilier industriel en raison d'une demande croissante d'entrepôts.

Le spécialiste Thomas Rooney chez Savills Hanoï indique qu'il est nécessaire de résoudre la question de l'énergie dans les parcs industriels pour maintenir leur attractivité pour les capitaux étrangers dans les temps à venir.

Le fait que le gouvernement vietnamien ait esquissé un plan de construction d'une centrale thermique de 1.500 MW dans la province de Nghê An (Centre), qui devrait être opérationnelle en 2029-2030, constitue un effort notable pour attirer les investisseurs étrangers, a-t-il ajouté.

En outre, il est important que les parcs industriels accordent une attention particulière à la tendance verte, car un nombre croissant d'entreprises étrangères se concentrent sur le développement de l'économie circulaire, tandis que le Vietnam envisage d'atteindre "zéro émission nette" d'ici 2050.

Selon les statistiques du MPI, environ 50% des villes et provinces du pays prévoient de rendre leurs parcs industriels existants plus écologiques, et de 8 à 10% des localités développeront de nouvelles zones éco-industrielles, ce qui fait partie des facteurs qui contribuent à accroître leur attractivité pour les investisseurs étrangers.

Ces sept derniers mois, c’était la province de Bac Ninh (Nord) qui a attiré le plus de capitaux étrangers avec près de 3,2 milliards d'USD. Quang Ninh (Nord) et Hô Chi Minh-Ville ont occupé les deuxième et troisième places avec, respectivement, plus de 1,56 milliard et 1,55 milliard.

VNA/CVN